Nueva planta de asfalto: "Vamos a casi triplicar la producción"

Tal como se dio a conocer, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público de la Municipalidad de General Pueyrredon lleva adelante los últimos detalles de lo que será una nueva planta de asfalto moderna y eficiente para mejorar los tiempos de ejecución de las obras y generar una mejor calidad de la carpeta asfáltica más durable.

La nueva planta apuesta a la producción nacional y genera un gran avance para la ciudad. Fue adquirida a través de licitación pública a una empresa especializada de Córdoba y contó con varias etapas.

Los distintos componentes fueron llegando y se fueron ensamblando, al tiempo que los equipos de Vialidad adaptaron las instalaciones en el campamento para su llegada, como por ejemplo, la construcción de una capa de hormigón y las correspondientes instalaciones de gas necesarias para abastecer al equipo.

El titular del Emvial, Mariano Bowden dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y brindó los detalles en la instalación de la nueva planta de asfalto para la ciudad. "En principio esta es una nueva herramienta. Para nosotros es una pieza fundamental, sumamente importante que se está incorporando al patrimonio del municipio, por lo que nos permite hacer para adelante", dijo.

"Después de haber hecho mucha inversión en el mantenimiento de una planta que tiene más de 27 años y ya había sido incorporada, como usada, por lo que estuvimos averiguando, comprar una herramienta de esta calidad, de este nivel, cero kilómetro, nos permite poder proyectar para adelante un montón de cosas", indicó desde el Emvial.

"Primero, hablamos de la capacidad productiva que tiene esta planta que puede producir hasta 80 toneladas por hora, lo cual pasamos de una que podía ser hasta 30. Estamos casi triplicando la producción. Con la planta actual podríamos hacer una cuadra y media de asfalto, pero con la que estamos terminando de ensamblar y de poner a punto, vamos a poder producir hasta 4 cuadras de asfalto", mencionó Bowden.

"Cuando hablamos de calidad y lo que cambia, no solo compramos una planta de asfalto, sino que también compramos una caldera nueva de 500 mil kilocalorías, que lo que permite es producir con una temperatura y un quemador que no va a tener subidas y bajadas, sino hacer un material siempre de buena calidad", sumó el Titular del Ente.

👷‍♂️🏙UN GRAN AVANCE PARA NUESTRA CIUDAD 🙌💪Acompañamos a @gmontenegro_ok a recorrer los últimos detalles de la nueva planta de asfalto que armamos en el Emvial, que triplicará la cantidad de material que utilizamos. pic.twitter.com/GS8rI1I1Tp — mariano bowden (@marianobowden) May 15, 2023

"Y también adquirimos un nuevo tanque de producción, que es un tanque de 40.000 litros con agitadores, lo que nos permite a nosotros empezar a poder trabajar con otro tipo de asfalto, unomodificado y otras mezclas que el equipo de ingenieros del laboratorio del Emvial, ya cuando empiece la producción dentro de pocos días, va a poder ir ensayando", continuó desde el área de Vialidad y Alumbrado Público.

"Y vamos a reducir costos, porque con este nivel de detalle uno puede reducir hasta 5% del asfalto. Tiene una línea de filtros de manga, que a diferencia del anterior filtrado, primero es mucho más amigable con el medio ambiente y no tira al medio ambiente todos los insumos finos, como piedra, polvo de piedra y arena, que antes iban al aire, ahora se filtran y se pueden reincorporar al proceso productivo", indicó Bowden.

"El tanque, más la caldera, más la planta, la instalación y los caños de tras base son casi $200 millones de inversión municipal, que se pudieron lograr con una idea que empezamos a pensar el año pasado, después de hacer mucho análisis del costo de mantenimiento de la planta, y a partir de un lineamiento que nos marca el Intendente Montenegro, que es de mucha austeridad, de ponernos muy creativos con la incorporación de recursos en municipios para poder destinarlos a herramientas que son en beneficio para los vecinos, como puede ser esta planta nueva", explicó desde el Ente Municipal.

"Esto fue a través una licitación pública y se pagó con fondos municipales. Fue abonada en su totalidad, por lo que ya incorporamos todo el costo necesario y ya estamos adquiriendo todos los materiales y todos los otros insumos que hacen falta para poder poner a full esta nueva planta, que es lo que más queremos ver", expresó desde el Municipio.

"La planta está ubicada en la parte trasera de donde está la vieja en Ruta 88, porque justamente lo que buscamos también es que entre las dos, en un primer momento coexistan, y los tanques de acopio de materiales, de asfalto, más todos los acopios que están, la idea es compartirlos", aclaró el Titular.

"Son pocos los municipios que tienen estas herramientas pero la verdad es que no buscamos competir con las empresas constructoras, de hecho nuestro nivel de ejecución comparado con lo que, entre lo que podemos hacer nosotros con personal municipal, la relación continúa siendo menor, pero la verdad que es una herramienta muy importante para poder hacer algunos tipos de obra que es difícil si uno no lo tiene", afirmó Bowden.

y además amplió que habló "con colegas de otros municipios que no tienen esta herramienta y eso hace que tengamos que venderles nosotros porque se les hace muy difícil hacer un bachillo de aglio chiquito. Por eso es que es un beneficio este tipo de herramientas y va a durar por muchísimos años", .

"Lo bueno es que podemos trabajar con el mismo personal que tenemos, la verdad que están siendo parte del proceso de armado, se están capacitando con los técnicos de la empresa para conocer bien todo el proceso que en sí es bastante simple, porque no deja de ser un horno de secado y un mezclado incorporando material, pero hay que conocerla bien para que después no falle y no tenga rotura", dijo desde el Emvial.

Con respecto a cuando va a estar funcionando la planta, Bowden explicó: "Nos vamos a estar tomando toda esta semana para hacer pruebas, primero en seco, prendiendo la planta pero sin el asfalto y probando piedra. También los componentes por partes, haciendo pruebas de vacío y estimo que en 10 o 15 días ya vamos a empezar a producir".