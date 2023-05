Las internas políticas se encienden con la proximidad de las elecciones locales y nacionales. Desde cada bloque y sector comenzaron a sacar hilachas y propuestas en busca de ganarse el voto de cada ciudadano.

En ese contexto, el ex intendente y político, Daniel Katz estuvo en contacto con No es un Día Cualquiera de Radio Mitre (FM 103.7) y expresó su opinión de acuerdo al panorama electoral y a la actual crisis que padece el país.

Ante el nuevo índice de inflación que genera que más de la mitad de la población sea pobre, Argentina atraviesa una situación que pareciera no tener salida.

"La verdad estoy preocupado. Yo por naturaleza soy optimista. Casi que por defensa propia, porque si perdemos eso, la vida cotidiana se hace muy difícil. Por otro lado, algo que conocemos todos es que estamos en una situación que ya es insoportable", dijo Katz.

"Por cuestiones objetivas, con el índice de la inflación y por cuestiones subjetivas, tenes la sensación que te siguen tomando el pelo. Te hablan de la guerra, de la pandemia. Se dio a conocer el índice acá. Nosotros estamos en el 108% anual, Ucrania está en el 17%. El país que está sufriendo la guerra, dio su inflación anual y es muchísimo más baja. Entonces, que te digan no, pero la guerra, no, pero esto, no pero la sequía. Y vos agarras los índices de inflación de toda la región y Sudamérica viene dando una lucha muy buena contra los índices inflacionarios. Perú, Paraguay, Uruguay, Chile", sumó el referente.

"Argentina transita la segunda mayor inflación anual del mundo en el rubro de alimentos, con un 107% anual después de el Líbano. Por eso, que te den excusas. Y la verdad, son todas manifestaciones de algo que es la base. La tasa de interés alta, el tipo de cambio o la inflación son consecuencias, no son el origen. El origen del mal es el déficit permanente que tiene nuestro país. Cuando vos tenes un déficit, que en términos cotidianos es cuando gastas más de lo que ganas, te vas desfasando", aclaró el ex Intendente.

"Entonces, si te financias endeudándote, te suben las tasas de interés. Si te financias vendiendo las reservas que tenes, te sube el dólar. Y si metes dinero a lo loco, te estalla la inflación. Por otro lado, si tocas las reservas, hay inflación. Si Tomás deuda, hay más. Es un círculo vicioso. La verdad es que hasta que no se ataque el déficit fiscal en la Argentina, no va a haber una salida", indicó el político.

"El déficit fiscal es del Estado. A ver, la deuda privada. Lo que pasa es que es la antesala de un problema que tiro sobre la mesa que me parece dramático. Corregir el déficit fiscal implica sufrir mucho 2 o 4 años. Y vos me dirás, Daniel, hay gente que está sufriendo muchísimo ya. Posiblemente esa gente ya no pueda sufrir más. Pero hay otros sectores que todavía podemos. Y la verdad es que hasta que no se ajuste", aclaró Katz.

"Argentina tiene dos caminos. O siga apostando a que el Estado digite y marque. Yo no soy anti-Estado. Pero una cosa es creer en la necesidad de un Estado firme, sólido y transparente. Y otra es pensar que el Estado se puede hacer cargo de todo. Que sea el que te pague el sueldo miserable, la jubilación miserable, el que te subsidie lo que a él se le antoja con porcentaje que le antoja y el que tome todas estas malas decisiones, todas a la vez. Te suben las tasas, te endeudan, te aumentan o te contienen el dólar ficticiamente y generan inflación a través de la emisión de una manera descomunal", afirmó el ex Intendente.

"No voy a decir tocar fondo porque dijo un economista el otro día que desde que se inventó la pala siempre se puede estar más abajo. Así que yo no hablo de tocar fondo. Pero la verdad es que el panorama está absolutamente complicado", cuestionó el referente.

"Es definitivamente un problema más político que económico. Pero creo que hay uno mucho más grave porque los dirigentes los cambiamos en un día. Si Argentina vota en un sentido o en otro puede cambiar, está bien, lentamente, porque en el Congreso cambiará por mitades, en diputados por tensos en el Senado, pero se puede cambiar. Y a partir de cambiar la dirigencia podes cambiar la economía", expresó el político.

"El problema político está en la sociedad. ¿Cómo se explica que creo que la gente cada vez es más simple y piensa menos? Y cada vez digiere más los mensajes que les bajan, no hablo de los medios exclusivamente, los políticos, todos, y que el hartazgo lo manifiestan como salida a través de esquemas simplistas", indicó quien fue Intendente de General Pueyrredon.

"Esto se estudia en el colegio secundario. Sobre dos premisas falsas vos podes construir algo. La dirigencia tradicional de la Argentina me defraudó, absolutamente cierto. Estoy harto de que estén siempre los mismos, cierto. Ergo me subo a cualquier colectivo, no, eso es falso. Ahí es donde surgen figuras como la de Milei", ejemplificó.

"Yo entiendo el desencanto, el descreimiento, lo comparto. Creo que cuando la gente te dice, si voto a este, voto a los radicales, a los peronistas, a unos disfrazados de algo, siempre me pasa lo mismo, volvemos al mismo lugar. Y la verdad que no hay muchos elementos para revertir eso. Pero no podemos caer en el facilismo. Yo creo que hay mucha gente que compra lo que les dicen algunos, que es lo que la gente quiere escuchar", dijo Katz.

"No quedó nada fácil y rápido por resolver en la Argentina. Berni fue el último, en Rosario en 15 días lo arreglaba. Me dice eso y yo cierro los oídos. Cuando dicen en 6 meses bajo la inflación. Te están mintiendo, pero descaradamente", afirmó el referente local.

"Podemos empezar a bajar paulatinamente la inflación, pero estamos en un entramado tan complejo en términos económicos, que corregir esto y ver resultados va a llevar mucho tiempo. Decir la verdad, lamentablemente en Argentina en términos electorales paga muy poco. Lo que están intentando decir la verdad son impopulares. Los que vienen con la mano dura y te dicen esto se arregla fácil son un poco más populares", continuó el político.

"Y la verdad es que a mí me encantaría que no haya más piquetes en la Argentina. Yo transité la función pública y dependes de la policía, del fiscal, del juez, dependes de que el juez y el fiscal tengan ganas de comerse el chupetín, de dar la orden. Hay determinados medios que todavía no se bajaron del móvil y ya están diciendo hay criaturas, hay mujeres, hay para ponerle un tinte de dramatismo y de sensibilidad", aclaró el referente político.

"Entonces le creo más al que dice voy a ir creando condiciones en un proceso para que en un plazo prudente los piquetes y ese tipo de cosas sean una historia en la Argentina. Se debería construir el consenso. El tipo que arranca dinamitando puentes, es un tipo que yo no le puedo creer que después pueda construir consenso si le toca acceder al poder. Y eso lo lees fácilmente porque la política es flexible pero tiene límites", insistió el ex Intendente.

"Yo veo que la dirigencia política está dinamitando puentes permanentemente. Ahora es posible un gobierno opositor no sé cuál, pero es claramente lo que se viene. Exactamente, que tenga una gobernabilidad cuando del otro lado aseguran que ya hablan del helicóptero, de que va a durar poco y todo lo demás", continuó.

A modo de conclusión, Katz dijo: "Si Milei hace una elección impresionante, va a tener una marcada minoría tanto en diputados como en senadores, porque se renueva un tercio del senado. Y cómo le debería pedir a la casta que la define, insisto, si la definiera como casta, pero es la corrupta, la chorra, la cada vez más adjetiva, que lo acompañen con algunas leyes. Yo lo que espero que quien sea el próximo presidente, intente gobernar a través de consensos y de políticas de Estado, porque me parece que es el único camino que hay para que eso sea sustentable, que sea sólido y que no haya ni helicópteros, ni interrupciones, ni otra vez fracasos".