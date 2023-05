Fútbol local: hay duelo de punteros en la décima fecha

Se vivirá este sábado una nueva jornada del torneo "Emiliano Dibu Martínez" de la Liga Marplatense de Fútbol, con el agregado de que Banfield y Quilmes, dos de los tres punteros de la Zona 2, juegan entre sí.

En cuanto a la Zona 1, Mar del Plata -1°- recibirá a un irregular San Isidro, su escolta Alvarado visitará a Boca y Kimberley, el tercero en discordia que llega de golear por 10-0 a Racing, chocará ante Almagro Floridaa.

Por su parte, en la Zona 2, más que peleada y pareja, habrá duelo de punteros entre Banfield y Quilmes, mientras que River, en igualdad de puntos, tratará de aprovechar la situación frente a un pobre San Lorenzo -todos ellos cuentan con 20 unidades-.

Acerca de la anterior jornada, el "Dragón" con su histórica goleada escaló al tercer puesto, a la vez que el "Decano" y el "Torito" -con un partido menos. no dejaron puntos en el camino para tomar distancia del resto.

Además, pese a la expectativa Banfield e Independiente no pasaron del cero, por lo que sus perseguidores, Quilmes y River se vieron beneficiados, golearon y se subieron al mismo escalón que el "taladro".

POSICIONES

Zona 1: Atlético Mar del Plata 23 puntos, Alvarado 22 puntos, Kimberley 20 puntos, Libertad 16 puntos, El Cañón 13 puntos, General Urquiza 13 puntos, Los Andes 12 puntos, Boca 12 puntos, San Isidro 10 puntos, Almagro Florida 8 puntos, Peñarol 7 puntos, Al Ver Verás 6 puntos, Cadetes 4 puntos y Racing 4 puntos.

Zona 2: Banfield 20 puntos, Quilmes 20 puntos, River 20 puntos, Once Unidos 19 puntos, Independiente 18 puntos, Círculo Deportivo 17 puntos, Argentinos del Sud 17 puntos, Deportivo Norte 13 puntos, Chapadmalal 9 puntos, Nación 7 puntos, San José 6 puntos, Talleres 4 puntos, San Lorenzo 3 puntos y Unión 0 puntos.

TODOS LOS PARTIDOS

Cancha Boca Boca vs Alvarado (Cajal, Lunegro y Rúa)

Cancha: Argentinos del Sud

Almagro Florida vs Kimberley (Monsalves, J. Ríos y Foschi)

Cancha: River

General Urquiza vs Cadetes (Bravo, Brizuela y Avero)

Cancha: Peñarol

Peñarol vs Al Ver Verás (Nuesch, López y Montero)

Cancha: Deportivo Norte

El Cañón vs Libertad (Baquero, Costanzo y Chabert)

Cancha: Mar del Plata

Mar del Plata vs San Isidro (Contreras, Chávez y Zagaglia)

Cancha: Círculo

Círculo Deportivo vs Deportivo Norte (Millas, Scuffi y Oliver)

Cancha: Banfield

San José vs Nación (Rojas, Gómez y Melga)

Cancha: Once Unidos

Once Unidos vs Unión (Llona, Ghiglione y García González)

Cancha: San Lorenzo

San Lorenzo vs River (Funes, Arrendazzi y G. Campos)

Cancha: Chapadmalal

Chapadmalal vs Talleres (C. Ruíz Díaz, Luxen y S. Ruíz Díaz)

Cancha: Quilmes

Quilmes vs Banfield (Cingolani, D. González y Mancilla)

Cancha: Independiente

Independiente vs Argentinos del Sud (Miranda, H. García y Sampietro)

Cancha: Al Ver Verás

Racing vs Los Andes (Mella, Espinillo y G. Núñez)