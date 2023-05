Rabinovich criticó al kirchnerismo: “Hoy es el Frente de Ninguno, porque ninguno quiere ir al frente"

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos, Alejandro Rabinovich, se refirió al re-renunciamiento de la vicepresidente, Cristina Kirchner, y aseguró que en el kirchnerismo “siguen especulando".

En las redes sociales, el legislador de la Quinta Sección Electoral manifestó que “el Proyecto Nacional y Popular ya no es ni Nacional ni Popular. Los protagonistas de la supuesta gran sorpresa electoral, la jugada maestra de las últimas elecciones ejecutivas de 2019, anunciaron por decisión propia que no competirán en este 2023”.

“No quieren ni asomarse a la próxima gestión nacional. Porque, si bien el gobierno va a cambiar a partir de diciembre de este año -y será otro gobierno quien deba enfrentar los resultados provocados por el actual-, los desastres que generaron siguen y seguirán cayendo sobre todos los argentinos, también, durante los próximos 7 meses”, remarcó.

Y subrayó que “la única proscripción es la realidad: se bajaron el presidente y la vicepresidenta. Que la cuenten como quieran. En el proyecto kirchnerista que ganó en 2019 conformado por Kicillof y Alberto Fernández y que fuera planeado por Cristina Fernandez de Kirchner, todos abandonan. Ni rastros hay del proyecto nacional porque ninguno quiere hacerse cargo”.

¿Esto es fake o es real @nkreplak ? ¿Te tomaron la cuenta de Twitter? A los “trabajadores de la salud” les pagan el sueldo todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. Esto es una falta de respeto a la gente. No están para militar y pintar paredes con mensajes político… https://t.co/ZSwAR5wRC2 — Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) May 12, 2023

“Hoy es el Frente de Ninguno, porque ninguno quiere ir al frente. Mientras tanto, el desdoblamiento: decisión demorada y sin reglas claras. Siguen especulando”, destacó Rabinovich.

Para finalizar, sostuvo que “Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos y, entiendo, que la mayoría del pueblo argentino quiere sacarse de encima a este no presidente. Me pregunto cuántos de ellos quieren cambiar también a Kicillof y todavía no saben ni cuándo ni cómo, porque él no se anima a fijar una fecha de elecciones y pretende, para ello, esperar al 24 de junio”.