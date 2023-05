Tigres de Bengala rescatados: "Estaban severamente descuidados y desnutridos"

Tal como anticipó el jueves El Marplatense dos tigres de bengala fueron rescatados de un predio rural de Balcarce, donde estaban cautivos. Desde allí fueron trasladados hasta el Aeropuerto de Ezeiza para ser enviados a un santuario en Jordania, donde se espera que lleguen el próximo domingo.

Luego del hallazgo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible se contactó con Four Paws, organización que se dedica a rescatar grandes felinos en todo el mundo y que, además, dispone de santuarios propios .

Los animales rescatados son dos machos de 5 y 18 años de la especie Panthera tigris tigris, que se encuentra en peligro de extinción a nivel internacional, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El veterinario de Four Paws Amir Khalil, líder de la misión de rescate, afirmó tras el operativo: "Cuando llegamos al criadero, encontramos a los dos tigres en malas condiciones físicas. Estaban severamente descuidados, desnutridos y es claro que necesitan tratamiento urgente para afecciones físicas evidentes”.

“Sus recintos estaban sucios e inseguros. Por razones de seguridad, no pudimos realizar un chequeo médico completo. El tigre de 18 años tiene un mayor riesgo de complicaciones debido a su edad, pero afortunadamente estamos llevando a ambos felinos a Jordania sin incidentes. Una vez que lleguen a su nuevo hogar, podrán recuperarse de esta terrible experiencia, aprender a llevar una vida digna de un tigre y recibir todos los cuidados que necesitan", aseguró.

The waiting is over - Two Tigers on their way to safety 🚨🐅 🇦🇷 : A FOUR PAWS expert team has rescued two tigers from an illegal private breeding farm in Balcarce in the Buenos Aires province in Argentina, together with the Ministry of Environment and Sustainable Development. pic.twitter.com/T5cGVrEufW

— FOUR PAWS (@fourpawsint) May 19, 2023