"Milei representa la esperanza, el que lo vota va a ir convencido de que es así"

El crecimiento de Javier Milei ya no sorprende. Los sondeos de consultores y quienes están en los armados políticos confirman que La Libertad Avanza es un fenómeno que no solo tiene un piso sino que, además, parece no tener techo.

En la provincia de Buenos Aires, el armado de Sebastián Pareja va encontrando resultados valiosos, con el apoyo y la gestión del marplatense Alejandro Carrancio, quien se puso la 5ta sección electoral al hombro. "Lo sentimos al caminar la provincia", sostiene el actual concejal.

Una prueba de ello fue el evento realizado en Mar del Plata con todas las secciones electorales.

"El jueves realizamos una actividad sin Milei y llenamos el teatro. Incluso nos quedaron personas afuera. Vemos una respuesta y esperanza para con ésta propuesta", deslizó Carrancio en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.

"Es el único que genera esperanza. Creemos que puede haber un cambio y se encaminen algunas cuestiones. Tras muchas experiencias negativas, me cuesta pensar en que en el país pueda estar mejor votando a los candidatos de las otras dos franquicias", reflexionó.

Y su análisis tiene profundidad: "Podrán votar a los dos otros espacios por sentimentales, pero no veo a la gente votando con esperanza. En cambio, cuando hablo con nuestros votantes, lo primero que dicen es que si no gana el Liberalismo la única salida es Ezeiza. Es un rasgo distintivo".

Las mesas de Javier Milei ya se notan en las calles de Mar del Plata. "Tenemos grandes expectativa de cara a las elecciones. Hicimos una campaña para juntar avales y fue una manera interesante de acercarnos al vecino. La respuesta fue buena y notamos que muchos creen que podemos hacer una Argentina distinta. Ese sentimiento solo lo encarna Milei".

Consultado en el programa UPM sobre quién es la persona designada como precandidato a intendente por el espacio dijo que "Rolando Demaio, nuestro candidato a Intendente, es un economista marplatense de 58 años. Trabajó desde lo privado, donde su actividad fue asesorar a empresas y tiene un estudio contable grande en la ciudad. Es su primera participación política y debido a que su hijo se va del país, creyó que era el momento de dar el paso y trasladó ese sentimiento a la candidatura".

"Es una cara nueva, fresca y que viene a ofrecerle algo distinto a la ciudad con la visión de una persona que siempre pagó sus impuestos y padeció políticas públicas", agregó Carrancio.

Sobre el trabajo que viene realizando sumando kilómetros y reuniones en la 5ta sección electoral, Carrancio adelantó que "nuestro desafío es armar lista en los 27 distritos, ya que en algunos muy pequeños es difícil conseguir a alguien que se anime. Lo que logramos fue importante y eso se traduce en lo que genera Milei. Como sucedió con Rolando (Demaio), en Mar del Plata, ya armamos un gran equipo que está a la altura de fiscalizar en las próximas elecciones", cerró.