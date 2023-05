Chiche Duhalde: "Cada vez se cristaliza más la pobreza en la Argentina"

Hilda Beatriz "Chiche" Duhalde, exsenadora nacional y exPrimera Dama, criticó en CNN Radio la situación de pobreza que tiene Argentina: "La cifra no nos alcanza para definir el estado de pobreza de nuestro país".

En comunicación con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, "Chiche" Duhalde estableció que la situación es "cada vez más grave, los sectores medios caen y les cuesta aceptar la realidad" de que son pobres.

"Cada vez se cristaliza más la pobreza, se hace más difícil romperla porque cada vez la gente tiene menos capacitación en oficios, menos cultura en relación a lo que dignifica el trabajo", sumo la exdirigente peronista. Y remarcó: "Aquellos que trabajan sienten que los que perciben planes ganan como ellos y se va perdiendo la voluntad de tener trabajos registrados. Eso tiene que ver con una caída cultural que agrava la situación de la pobreza".

En este punto, subrayó que de que hay una decisión de "nivelar hacia abajo" y de que "la pobreza nos alcance a todos". Y advirtió: "Veo una enorme sumisión de los sectores humildes en otros países y lamentablemente vamos a eso".

También se refirió a la violencia narco y confirmó que tanto el conurbano bonaerense como Rosario están "en una situación gravísima". Y contó: "Por eso fui a El Salvador para saber de las políticas de Bukele. Hablé con la gente, que es muy pobre, decían que los chicos volvieron a las canchitas de futbol y a las calles".

"Esta semana tuvimos tres casos de ancianos a los que les entraron a su casa y les destrozaron hasta el cuerpo. Hay un montón de casos que no salen a la luz y hablo de Quilmes o Lomas de Zamora. Es hora de que se tomen medidas serias y ahí tenemos una gran responsabilidad de los jueces", informó.

En este punto, relacionó la candidatura de El Dipy para la intendencia de La Matanza con la situación política actual: "Del 83 hasta esta parte no vivimos una etapa tan loca, donde se rompieron los partidos políticos y no hay liderazgos. El caso de Milei es disruptivo y la gente cree que necesita una respuesta disruptiva. No vamos a salir de la próxima elección si no entienden que deben juntarse y planificar políticas de Estado".

Por último, la exPrimera Dama se refirió al caso del Vacunatorio VIP, en donde ella y su esposo, el ex presidente Eduardo Duhalde, fueron vacunados contra el COVID-19: "Mostré mi sorpresa. me pareció casi ingenuamente un hecho que debía agradecer siendo personas mayores como éramos. Jamás interpreté ese hecho como estuviera mal. Jamás fuimos a buscar la vacuna, vinieron a casa alas 8 de la noche. Hoy si lo supiera, no la aceptaría. Me costó meses salir de casa, me sentí avergonzada".