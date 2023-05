La dura crítica de la Iglesia a la dirigencia política por la crisis: “Alimentan la confrontación”

Con la compañía de buena parte del Gabinete, Alberto Fernández asistió hoy a su último Tedeum como Presidente en el que el arzobispo Mario Poli tuvo una fuerte crítica contra la dirigencia por la crisis que vive la Argentina.

“No me invitaron a la Plaza, pero no me siento aislado”, dijo el Presidente, mientras viajaba hacia el Tedeum, sobre el acto que realizará la Vicepresidenta. El mandatario compartió un desayuno con sus ministros en la Casa Rosada y luego se trasladó hacia la Catedral Metropolitana para la ceremonia que se llevó a cabo a desde las 11, a cargo del arzobispo Mario Poli.

En su último Tedeum, Alberto Fernández tuvo la oportunidad de dar un breve discurso luego de las palabras que dio el arzobispo Mario Poli. “Tenemos que ser capaces de construir una convivencia democrática que nos falta y no hemos sabido construir en este tiempo”, dijo Fernández.

El mandatario señaló que el Gobierno tiene “todos los compromisos con los que menos tienen” y recordó con una frase al Papa Francisco: “Primero los últimos”. En ese sentido, agregó: “El querido Papa siempre estuvo ayudándome. Siempre lo hizo en silencio, nunca dejó de ayudar cuando la Argentina lo necesitó. Quiero rezar por el Papa, por ustedes y por cada argentino, para que de una vez por todas podamos construir esa unidad y para que podamos construir en unidad una sociedad más justa”

Entre los funcionarios que acompañaron a Fernández estaba Sergio Massa, quien además confirmó su presencia en el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. El ministro de Economía tiene previsto para más tarde un viaje a Paraguay por asuntos relativos a la represa binacional de Yacyretá. Su agenda en el país vecino incluye una reunión con el presidente electo, Santiago Peña.

El gran ausente en el acto de la Vicepresidenta será, justamente, Fernández. La baja no sorprende, ya que la relación entre ambos está rota hace tiempo. Sin embargo, desde lo institucional, la presencia del Presidente resultaba significativa como mensaje de unidad en medio de la interna.

Desde su entorno confirmaron que el mandatario tiene previsto un viaje a Chapadmalal para este jueves, tras la finalización del Tedeum. Del histórico acto religioso en conmemoración a la fecha patria también participa el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

El cardenal Mario Poli apuntó contra la dirigencia política por la crisis: “Alimentar la confrontación buscando culpables parece el camino más fácil”

En su discurso durante la ceremonia del Tedeum, el arzobispo Mario Poli tuvo una fuerte crítica contra los dirigentes políticos, muchos de los cuales estaban presentes en la Catedral Metropolitana.

“Si no recordamos agradecidos de dónde venimos difícilmente podremos avanzar hacia donde queremos ir como nación”, comenzó el discurso de Poli en referencia a la fecha patria del 25 de Mayo.

El arzobispo señaló que la Argentina podrá creer “sanamente como Nación” si reafirma “la identidad común”. En ese aspecto, apuntó contra la dirigencia política: “Cuando priman intereses particulares sobre el bien común, o cuando el afán del dominio se impone por encima del diálogo y la justicia, se menoscaba la dignidad de las personas e indefectiblemente crece la pobreza en sus diversas manifestaciones”.

Poli remarcó que debe aceptarse que cualquier democracia “padece momentos de conflictividad”, pero les pidió a los dirigentes políticos que no busquen confrontar entre ellos para solucionar los problemas.

“En esas situaciones complejas, alimentar la confrontación buscando culpables en el pasado y en el presente puede parecer el camino más fácil, sembrando desconfianza y alimentando más enfrentamientos. Pero el modo más sabio y oportuno de prevenirlas y abordarlas es procurar consensos a través del diálogo”, remarcó.

Luego, señaló: “Debemos admitir con humildad que si hablamos de un debilitamiento y descrédito de la democracia, sus causas hay que buscarlas en la suma de responsabilidades compartidas de todos”.

Sin embargo, envió un mensaje esperanzador hacia los candidatos a las próximas elecciones presidenciales: “Vemos una inmejorable oportunidad para que los candidatos manifiesten su vocación de servicio y aprovechen sus palabras para hacer docencia democrática con propuestas claras y realistas, sin descalificar a los que compiten, con un lenguaje nuevo que promueva la solidaridad y devuelva al pueblo la confianza”.

Luego, Poli remarcó que “no se ven desplegadas todas las virtudes y bondades del sistema democrático” y brindó fuertes números sobre pobreza y desnutirición infantil. El cardenal señaló que hay 8.200.000 menores que son pobres, de los cuales más de 4.200.000 sufre problemas alimenticios.

En esa línea, hizo hincapié en la educación: “Si pensamos que en esa franja etaria son 11.500.000 de alumnos, la educación, uno de los derechos fundamentales de la infancia y piedra basal de la democracia, enfrenta graves desafíos. Si atendemos sus necesidades es posible imaginarnos un porvenir venturoso para el país que todos deseamos”.

Alberto Fernández en su último Tedeum: tres ministros ausentes

Hay tres ministros que por distintos motivos se ausentaron del acto religioso que conmemora del 213° aniversario de la Revolución de Mayo. Se trata de Daniel Filmus; titular de Ciencia y Tecnología; Carla Vizzotti, de Salud; y Ayelén Mazzina, de Mujeres, Género y Diversidad.

En el caso de Filmus, cerca del mediodía aterrizará en Buenos Aires tras presenciar la entrega del premio Abel al matemático argentino Luis Caffarelli en Oslo, capital de Noruega.

Vizzotti, por su parte, viajó a Ginebra -Suiza- para asistir a la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que Mazzina fue invitada a San Luis para un acto encabezado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.