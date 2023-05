Con varias sorpresas, Scaloni confirmó la lista de convocados para los amistosos de la Selección argentina

Con "Dibu" Martínez a la cabeza, Lionel Scaloni presentó una lista de 27 convocados de la selección argentina para la gira por Asia del mes que viene. Hace algunos días la AFA anunció en las redes sociales cuáles serán los rivales y las sedes de cada test, que serán los últimos como preparación para las Eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que comenzarán en septiembre.

El primer compromiso, pautado en Beijing (China) el 15 de junio, será ante Australia. Y el segundo, planificado cuatro días después (19/6) en Yakarta, tendrá al local Indonesia como contendiente.

Entre los citados llamaron la atención el ex arquero de Quilmes Walter Benítez (PSV Eindhoven), el ex defensor de Boca Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) y la reaparición del ex River Lucas Ocampos (Sevilla), quien había estado en consideración de Scaloni en el inicio de su ciclo y luego fue quedando rezagado.

Además, Alejandro Garnacho jugará con la Mayor luego de que Manchester United se negara a cederlo para que disputara el Mundial Sub 20 con el equipo de Javier Mascherano. Cabe recordar que la joya nacida en España y nacionalizada argentina había recibido el llamado del DT en la convocatoria anterior pero una lesión lo privó de presentarse en territorio albiceleste en los amistosos de marzo ante Curazao y Panamá.

Entre las principales ausencias figuran el defensor del Manchester United Lisandro Martínez (una lesión le impidió terminar la temporada con normalidad), el delantero de la Roma Paulo Dybala (también con recurrentes problemas físicos en el último tiempo), Alejandro Papu Gómez, quien volvió a tener rodaje en Sevilla pero sigue fuera de la órbita argentina, y Lautaro Martínez, quien disputará la final de la Champions League con el Inter de Milán y luego se someterá a una operación de tobillo que le demandará varias semanas de recuperación. Además, tampoco están los campeones mundiales Franco Armani (River), Juan Foyth (Villarreal) y Ángel Correa (Atlético Madrid).

El final de las competencias en Europa le permitirá al cuerpo técnico contar con los futbolistas a partir del 10 de junio, por lo que Scaloni y compañía dispondrán de cinco días para reforzar conceptos y preparar a los nuevos citados de cara a los objetivos en el horizonte: la clasificación a la Copa del Mundo y la Copa América 2024.

El primer adversario, Australia, ya supo poner en apuros a la Selección en Qatar: fue triunfo del campeón por 2 a 1 en octavos de final. El desarrollo fue claramente favorable para el elenco capitaneado por Lionel Messi, que se impuso con goles de la Pulga y Julián Álvarez. El gol en contra de Enzo Fernández generó el asedio oceánico, que pudo terminar en empate de no haber sido por un cruce fundamental de Lisandro Martínez frente a Aziz Behich y una tapada de Dibu Martínez ante Garang Kuol.

El segundo ensayo será frente a Indonesia, que contaba con la organización del Mundial Sub 20, pero la FIFA se lo retiró luego de las hostilidades hacia Israel, uno de los participantes del certamen. Y hoy es Argentina el que recibe la Copa del Mundo, con La Plata, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero como sedes. No obstante, el seleccionado local tendrá la posibilidad de ser anfitrión y medirse con el mejor combinado de Qatar 2022.

CONVOCADOS

ARQUEROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven).

DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla)

DELANTEROS: Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (PSG), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester City) y Nicolás González (Fiorentina).

Fuente: Infobae.