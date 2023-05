Día Nacional de la Donación de Órganos: 4800 personas esperan un trasplante en la Provincia

En el marco del Día Nacional de la Donación de órganos, Cucaiba realizó una campaña de concientización en el playón de la Catedral para brindar información y asesoramiento sobre esta práctica que puede salvar vidas.

El objetivo principalmente fue "traer información a la gente, para que se acerquen si quieren hacer el acta de donación, que es algo muy importante porque si bien tenemos la ley del Presunto Donante, que establece que todos somos donantes a menos que hayamos dicho lo contrario en vida. Es una forma de que la persona se quede tranquila de que van a respetar su voluntad y los derechos", declaró Mariana Visconti, integrante del equipo de Cucaiba, en diálogo con El Marplatense.

Por lo que es fundamental poner en agenda este tema que "es tan tabú o a la gente le da tanto miedo, para que se vaya desestructurando y sea un tema para hablar", declaró.

Sobre la forma de registro, contó que "pueden hacer un acta de afirmativo o negativo y la pueden revocar mientras la persona está en vida. Se puede acercar a la oficina del Cucaiba en Mar del Plata que se encuentra dentro de Región Sanitaria, Independencia entre 11 de Septiembre y 3 de Febrero".

Respecto al resultado de las campañas de concientización, dijo que "siempre son positivos, que vengan dos personas y que les pueda hablar un poco sobre la donación para mi es ganancia siempre".

"Que la persona lo haya dejado por escrito le facilita a la familia del donante tener que tomar la decisión en un momento tan delicado, teniendo el acta se dice que la persona tomó la decisión en vida y lo voy a hacer por respeto a la persona que se fue", señaló.

Por otro lado, la Licenciada María Isabel Martínez Santos, psicóloga del equipo de procuración Cucaiba mdp, explicó que "nosotros cuando nos avisan de alguna terapia intensiva o de las clínicas de la ciudad, lo primero que se hace es corroborar si hubo expresión de voluntad de la persona. En caso de que sea negativo no hay operativo posible, se respeta su voluntad. Si es positiva la donación es lo que le comunicamos a la familia, lo cual agiliza los trámites y el proceso".

No obstante, "si no hay expresión de voluntad, se trabaja con las familias porque hoy no son ellos los que deciden, si no hay una posición en vida, se considera donante presunto. Eso a veces cuesta que puedan aceptar que la decisión no pasa por ellos, en realidad es sacarles un peso de encima. Se está trabajando día a día, es muy buena la respuesta y los ayuda mucho en su inicio de proceso de duelo".

Sobre la situación actual, resaltó que "hoy hay una lista de espera a nivel nacional de 7031 personas, de las cuales 4861 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Son un montón de personas a las que uno puede mejorarle la calidad de vida o salvarla. Una sola persona puede salvar hasta 10 vidas, pero con que llegue a uno es más que suficiente".

De modo que "todos tenemos que ir aprendiendo que hay algo que es muy trasparente que es el operativo de donación y trasplante en el cual participan desde el comienzo hasta la finalización cuando se implantaron los órganos más de 150 personas entre los administrativos, telefonistas, el piloto de avión, los ambulancieros. Es absolutamente trasparente, la persona está dentro de una terapia intensiva en la que se encontraba antes de fallecer hasta el momento de entrar al quirófano", concluyó.