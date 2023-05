Corte en Ruta 88: "Casi el 50% de la población no puede acceder a una vivienda ni a servicios básicos"

En una jornada de manifestación a nivel nacional, distintas organizaciones dentro de Votamos Luchar como el MTR, Barrios Unidos en Lucha y OLP Resistir y Luchar realizaron un corte en Ruta 88 y el Autódromo, donde reclaman por un plan de vivienda federal con costos accesibles, ante la imposibilidad de tener una casa propia por los bajos ingresos que poseen.

La medida de fuerza tuvo un corte total que luego se movilizó hacia el Instituto de la Vivienda del Municipio en donde entregaron un petitorio. En simultáneo, las organizaciones presentes en Buenos Aires, se acercaron al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para comenzar un diálogo.

Además anunciaron que de no tener respuesta tanto a nivel nacional como local, se profundizarán las manifestaciones.

En este sentido, desde el MTR Votamos Luchar, la referente Magalí Cornide dialogó con El Marplatense y expresó: "Reclamamos que hay una crisis habitacional. Según números de distintos censos tanto públicos como privados, comprueban que casi el 50% de la población, no puede acceder a una vivienda, a servicios básicos. El 17% de la población alquila y estamos viendo que cada vez se concentran más las tierras, el negocio inmobiliario. Hay viviendas oceosas.

"En nuestro país, hasta lo que era fin de año, había en promedio dentro de lo que es la población, más de 15 millones de familias. Hay construidas mas de 17 millones de viviendas. Si eso se repartiera en la población, todavía sobrarían", expresó la referente.

"Hay una desigualdad, una brecha muy grande entre los que más tienen y los que no tenemos nada. Tenemos que vivir en condiciones paupérrimas, inhumanas. Tiene que haber un plan de viviendas federal urgente que sea financiado con lo que las familias realmente pueden pagar", indicó Cornide.

"La gente que no está muy enterada de la situación dice que no queremos laburar y que pedimos que nos regalen. No es así, lo que planteamos es que somos trabajadores precarizados, que no llegamos a fin de mes como muchos de los que laburan formal y que tampoco llegan como nosotros. Lo que menos podemos pensar es en comprarnos una casa", aclaró desde el MTR local.

"Pedimos un plan de viviendas federal que sea accesible a lo que las familias pueden pagar. Un número que cubra las necesidades. Lo que se muestra en las campañas, son números de construcciones pero que son irrisorios a lo que realmente se necesita y muchos de esos son planes de financiamiento a personas que tienen que tener un sueldo elevado, al cual no tenemos acceso. Eso reclamamos", sumó la referente.

"Nos estamos movilizando en distintas rutas del país y hacia el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Este corte va a ser total hasta que en Buenos Aires, nuestros compañeros tengan el diálogo y consigan una negociación", continuó desde la organización.

"Además, vamos a presentar petitorios que ya venimos entregando al Municipio en el Instituto de la Vivienda como continuación del plan de lucha. Si no conseguimos respuesta, seguramente discutiremos profundizar el plan. Esto es un puntapié pero vemos la posibilidad de que se genere diálogo", concluyó Cornide.