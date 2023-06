Comienza a funcionar el programa Precios Justo Barriales en Mar del Plata

La Secretaría de Comercio puso en funcionamiento este jueves, la canasta de Precios Justos para comercios de cercanía, que tiene como objetivo reducir la brecha de precios entre las grandes cadenas de supermercados y los precios que se pueden encontrar en los barrios de la ciudad.

Por este motivo, Gustavo Casciotti, Presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), dialogó con El Marplatense y expresó que “es una medida largamente reclamada a partir del enorme daño que produjo la inequidad del programa Precios Justos, aplicado únicamente a las grandes cadenas de supermercado y determinó una migración de clientes de los pequeños comercios a las grandes cadenas en busca de mejores precios”.

“Esta canasta va a estar disponible en cuatro autoservicios mayoristas y la adhesión al programa es voluntaria. Los márgenes previstos para los comercios minoristas son adecuados y los productos no son del todo representativos: No tiene azúcar, no tiene café, una sola marca de yerba, caldos únicamente una marca y solo de carne, gaseosas una marca solamente y de sabor cola al igual que la cerveza. Por otra parte tiene 9 presentaciones entre shampoo y acondicionador”, expresó Casciotti.

“Por otra parte, visualizamos un porcentaje excesivo de utilidad de mayoristas desmedido al que puede aplicar el comercio minorista. Parecería que los precios de los mayoristas se encuentran sumamente altos o los precios que salen de fábricas siguen siendo muy altos. Es un tema que se tendrá que rever tanto de los productos que no se encuentran en la canasta como de equiparar el precio que se encuentra en los supermercados y no se siga generando una competencia desleal", finalizó el Presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.