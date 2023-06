Complejo Centenario: "Se nos están por caer las escaleras"

Los vecinos del Complejo Centenario continúan reclamando por las malas condiciones edilicias que padecen en las viviendas. El barrio posee 1600 casas, 22 mil personas viviendo y 255 escaleras en pésimo estado con peligro de derrumbe.

El complejo habitacional fue construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (Iprovi) en la década del ’80. Pero pese a su densidad poblacional, las obras y mantenimientos nunca fueron concluidos.

Este reclamo de larga data tuvo el último esfuerzo en marzo de este año, junto a quienes viven en el barrio Bernardino Rivadavia, entidades públicas, organizaciones sociales, consorcios y los defensores del pueblo.

En ese sentido, este jueves realizaron el pedido al Municipio, a Provincia y Nación por un Plan Integral de Reparaciones junto con la Defensoría del pueblo quien los acompaña desde el inicio del reclamo. Además, elevaron una nota al Instituto de la Vivienda con la firma de más de 500 vecinos donde piden ayuda.

Sobre esto, la Administradora de los tres consorcios que existen en el barrio, Miriam Di Francesco, afirmó en diálogo con El Marplatense que están en "emergencia edilicia".

"Se nos están por caer las escaleras, de las cuales ya se cayeron 3 de las 255 que están en mal estado. Estamos trabajando con el Defensor del Pueblo y organizaciones que están en el barrio para que nos escuchen Provincia y Nación", expresó la Administradora.

"El barrio no cuenta con final de obra, no nos corresponde arreglarlo desde la administración y además no tenemos los medios ni la plata para hacer tales arreglos. Demás está decir que este es un barrio social, no privado", aclaró Di Francesco.

"Este reclamo va dirigido al Municipio, al Gobierno y a Nación, que son quienes comenzaron este complejo. No nos toman en cuenta. Hace años que tenemos estos problemas edilicios, hace mucho que se viene trabajando y pidiendo pero no nos escuchan", indicó.

"Por eso empezamos a hacer una mesa chica con el Defensor del Pueblo. Elevamos una nota al Instituto de la Vivienda con la firma de más de 500 vecinos. En este barrio viven 22 mil personas. Es una ciudad dentro de otra ciudad. Hay gente mayor que vive hace 40 años", aclaró la representante del barrio.

"Necesitamos que nos escuchen y nos ayuden con esta problemática. Que vengan, caminen el barrio, que lo vivan, para que tomen consciencia de lo que padece este barrio", concluyó Di Francesco.