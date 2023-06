Larreta en Mar del Plata: "Montenegro se bancó la pandemia y sacó la ciudad adelante"

Comienzan a definirse los candidatos de cada partido político de cara a las elecciones nacionales y las visitas a Mar del Plata cada vez son más frecuentes. Los últimos meses, políticos de diversos partidos se fueron acercando en sus recorridas por el país para reconocer las problemáticas de cada rincón de Argentina.

En ese sentido, la ciudad recibió este viernes la visita del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La recorrida por Mar del Plata es en el marco de su candidatura a presidente de la Nación, en donde meses previos a las elecciones, decidió recorrer el país para llevar adelante una agenda diversa.

En esta oportunidad, se reunirá con vecinos en varios barrios de la ciudad para escuchar problemáticas, almorzará con el intendente Guillermo Montenegro, con quien también recorrerá las calles y visitarán el Mardel Valley, un evento sobre inteligencia artificial, tecnología, robótica, domótica y realidad virtual, que se desarrollará en el Estadio Polideportivo.

A través de declaraciones radiales a medios marplatenses, Larreta expresó: "Me encanta venir a Mar del Plata, siempre es un placer acercarme. Vengo con una agenda intensa, a escuchar a los vecinos, a aprender sobre las problemáticas que tienen las provincias y la ciudad. También quiero ver la diversidad productiva, cómo están los sectores. Voy a encontrarme con el intendente Montenegro para ver cómo está la situación y a compartir con los marplatenses mi visión de hacia dónde vamos. Estoy convencido de que podemos sacar el país adelante. Quiero ver cómo avanza el distrito tecnológico, como está creciendo con sus emprendedores".

"Yo fui muy claro desde el primer día. Tengo la voluntad de ser presidente, me estoy preparando para ello hace mucho tiempo. Por eso ahora estamos recorriendo el país y siempre apoyando la unidad de Juntos por el Cambio", dijo el Jefe de Gobierno porteño.

"Definitivamente hay que trabajar en unir y hacerlo todos juntos. La Argentina de la agresión, de la violencia y las calumnias, se acabó. Después de años y décadas que nos llevaron a como estamos, sobre que el que no piensa como yo es un enemigo, entendemos que ya es suficiente porque que nos perjudicó. Quiero mejorar la vida de la gente y valorar el trabajo. Y creo que para ello, la diversidad enriquece, tanto de partidos, de género, de origen geográfico, de especialidad", indicó Larreta.

"Más allá de cómo fue el gobierno de Mauricio Macri, hay que entender que Juntos se había formado unos meses antes, creo que el gobierno tiene que ser uno que refleje la coalición del espacio. Eso va a ser distinto ahora porque ya tenemos la experiencia. Todo el mundo reconoce el cambio que hicimos en la ciudad y yo creo en eso. Nos centramos en el hacer y necesitamos gente que haga. Yo como Jefe de Gobierno decido siempre y así debe ser", explicó el precandidato a presidente.

Con respecto a la candidatura de Guillermo Montenegro, Larreta dijo que la decisión "es plenamente de él y se la va a respetar, sea cual sea. El bancó la pandemia, sacó la ciudad adelante. Activó e impulsó el mundo tecnológico en Mar del Plata. Yo lo valoro muchísimo y es un lujo trabajar con él hace tantos años y seguir haciéndolo".

"Estoy convencido de que se puede sacar al país adelante. Es un país dramático para mucha gente. En los supermercados cada vez se compra menos, la inflación nos está matando. La jubilación es para pasar hambre. El ajuste lo sufren todos los argentinos. El miedo a la inseguridad que es cada vez peor. Todo hoy. Yo tengo la convicción muy firme de que se puede salir adelante. A mi me da esperanza que los argentinos trabajan y se esfuerzan", adhirió el candidato.

"Yo comparto siempre cual es mi visión del mundo y lo que voy a hacer si la gente me elije presidente. Nuestro objetivo es llegar a la fecha de las elecciones con los proyectos de ley ya redactados. No podemos perder un minuto. La situación del país es muy grave y para eso no hay que perder tiempo", concluyó el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.