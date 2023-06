Alvarado se trajo un gran punto de Zárate

En un partido de pocas luces, Alvarado igualó sin goles ante Defensores Unidos en el "Mario Losinno" de Zárate, por la jornada 19° de la Zona A de la Primera Nacional y se alejó de la zona roja, donde se encuentran Estudiantes de Río Cuarto y San Telmo.

En una primera etapa que fue de más a menos, el conjunto local presionó la salida de Lungarzo, tuvo el control de la pelota y le cerró rápidamente los caminos al elenco marplatense cuando presagiaba un contraataque, pero sólo un disparo de volea de Gómez a los 23´ inquietó al arquero visitante, que no tuvo demasiado trabajo, más allá de sus salidas en largo.

Por el lado de Alvarado, intentó lastimar con las conducciones de Robledo, algunas corridas de Vadalá, las escaladas de Ihitz y envíos largos a Ramírez. Sin embargo, sus propias imprecisiones y un rival que se cerró bien, aunque también se lo vió errático, convirtieron al partido en una meseta. Más allá de un disparo de media distancia del ex Huracán, no hubo situaciones de peligro del "Torito".

El epílogo, o más bien el descanso, no cambió el rumbo del juego. Si bien la jugada más clara de la segunda parte llegó por un remate de media distancia de Giménez que tapó de gran manera Lungarzo, el cuadro de la ciudad tuvo sobre la media hora, tras un taco de Vadalá, los tres puntos en el botín de Ramírez, pero el delantero no soltó la pelota a tiempo ante la entrada del ex jugador de Boca y la jugada se diluyó en las manos de Henricot.

Sin profundidad de ningún lado, el equipo que conduce "Pancho" Martínez se abrazó al empate, no sufrió peligro y con la igualdad, alcanzó las 20 unidades, al igual que la decimoséptima posición, afuera de los puestos de descenso.

SÍNTESIS

Goles: no hubo.

CADU (0): Henricot; Laumann, Mbombaj, Ponce y Nizzo; Zadel, Di Santo, Gómez y Velázquez; Giménez y García. DT: Santiago Davio.

Alvarado (0): Lungarzo; Ortíz, Berra, Robledo e Ihitz; Lamardo, Bellocq, Fernández y Vadalá; Lacunza y Ramírez. DT: José María Martínez.

Cambios en Alvarado: Ramírez por Gularte, Makarte por Lamardo, Barbieri por Fernández y Olivera por Vadalá.

Amonestados: Lamardo (ALV), Lacunza (ALV), Giménez (CADU), Ponce de León (CADU) y Bellocq (ALV).

Arbitro: Javier Delbarba.

Cancha: "Mario Losinno" de Defensores Unidos.