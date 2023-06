Llega Flash a Mar del Plata!: la nueva avant premiere de Cinemacenter, El Marplatense, Radio Mitre y La 100

Warner Bros. Pictures presenta “Flash” en el primer largometraje independiente de DC Super Hero. El Marplatense, La 100 y Radio Mitre Mar del Plata te invitan a la avant premiere que se proyectará en los cines del Paseo el próximo martes 13 de junio.

Para este film, a través de los programas "Un Problema Menos" que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Mitre (FM 103.7) y "+Chance!" por FM 100 (106.3) de 14 a 17, vamos a estar sorteando 100 pares de entradas entre quienes participen de los diferentes sorteos.

Warner Bros. Pictures presenta “Flash”, dirigida por Andy Muschietti (las películas de “IT”, “Breast”). Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje independiente de DC Super Hero.

Los mundos chocan en Flash cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado, amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir. Es decir, a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un

kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es escapar de él para salvar su vida. Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?

El elenco de “Flash” también incluye a la estrella en ascenso Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Élite, “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder, Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “Man of Steel”) y Michael

Keaton (“Spider-Man: Homecoming).

“Flash” es producida por Barbara Muschietti (las películas de “IT”, “Mama”) y Michael Disco (“Rampage”, “San Andreas”). El guión es de Christina Hodson (Birds of Prey; Bumblebee), con una historia en pantalla de John Francis Daley y Jonathan Goldstein (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Spider-Man: Homecoming) y Joby Harold (“Transformers: Rise of the Beasts”, “Army of the Dead”), basada en personajes de DC.

Los productores ejecutivos son Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman y Marianne Jenkins. Junto al director Muschietti detrás de la cámara están el director de fotografía Henry Braham (“Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “The Suicide Squad”), el diseñador de producción Paul

Denham Austerberry (“IT Chapter Two”, “The Shape of Water”), los editores Jason Ballantine (las películas de IT, The Great Gatsby) y Paul Machliss (The Gentlemen; Baby Driver), y la diseñadora de vestuario Alexandra Byrne (Doctor Strange, Guardians of the Galaxy); la partitura es de Benjamin Wallfisch (“The Invisible Man”, las películas de “IT”).

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Double Dream/a Disco Factory de una película de Andy Muschietti, “Flash”. Será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures y se estrenará en los cines a nivel internacional a partir del 15 de junio de 2023.