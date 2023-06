Messi, los detalles de su llegada al Inter de Miami

Messi soñaba con regresar a Barcelona, mantenerse en Europa, pero también es cierto que no está dispuesto a esperar a ver si el Barsa puede o no traerlo, después de la experiencia de que lo echaran en 2021 sin previo aviso. Y teniendo en cuenta que siempre tuvo la idea de mudarse y probar en Miami, abrazó ese proyecto dándole vía libre. Por eso incluso en estas horas hubo reuniones en Barcelona con emisarios del Inter de Miami, que según le confirmaron a Ole se fueron casi con la certeza de que lo tendrán.

En esas charlas obviamente se hablo de proyecto deportivo y de rodear a Messi, con nombres como el de Luis Suárez y Sergio Busquets. Y algo más, también está claro que se necesita un técnico de trayectoria para un equipo que hoy está último. En cuanto a sumarse al equipo, podría hacerlo luego de unas vacaciones post amistosos Selección, ya que la MLS se sigue jugando hasta octubre (se interrumpe desde fines de julio a fines de agosto por una nueva competencia con equipos mexicanos).

A Messi le ofrecen dos años de contrato y más beneficios, como acciones del club en una baja proporción. Y hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se le abren muchísimos negocios con marcas top. Mas con la Copa América encima y luego el Mundial 2026. Si bien no era la idea ir ya a Estados Unidos -en un principio pensó en jugar un año más en PSG y luego estuvo latente la opción Barcelona-, convence la propuesta integral y el estilo de vida, ya a esta altura de su carrera, con sus hijos en edad escolar y una cierta tranquilidad en una zona como Miami, donde han ido todos juntos de vacaciones.

La reunión de Jorge Messi con Joan Laporta el lunes no pudo cambiar mucho el panorama con respecto a la posibilidad de Barcelona. Si bien la imagen del papá de Leo ingresando en la casa de Laporta es fuerte, la charla no arrojó grandes novedades. Fue un meeting que duró 20 minutos y en el que hubo un sinceramiento de las dos partes: del lado del jugador dijeron que a Leo le gustaría volver al Barcelona, del lado del club aseguraron que estarían encantados... Después de ese comienzo protocolar y esperanzador, se habló del estado de situación y es ahí cuando las dos partes dejaron de mirar la chance con optimismo.

La situación no depende del rosarino, depende de que el club esté habilitado y eso por ahora no ocurre. Y esa falta de garantías, que desde el Barsa le aceptan a los Messi, es lo que hoy frena la ilusión de los hinchas blaugranas.

La opción de Barcelona estará arriba de la mesa hasta el momento que firme su vínculo con el próximo destino. De la reunión del lunes, se desprendió todo lo que antes era extra oficial. El club no le puede dar garantías al jugador. Las intenciones de los dos lados, están. Pero no hay seguridades. Laporta sabe que no puede prometerle a Messi cuándo podrá ficharlo, cuándo estará aprobado el Plan de Viabilidad y cuándo podrá encuadrar las cuentas. Como dijo Jorge a la salida de la reunión, "es la opción preferida de Leo, pero no hay nada concreto". En la historia de Messi y el Barsa lo que hace falta es mucho tiempo y eso hoy corre en contra. ¿Está caído entonces? Casi. Como siempre contamos en Olé, está muy difícil. ¿Cuál sería la opción? Que Leo decida esperar a riesgo de que le pase lo mismo que en agosto de 2021...

Fuente: con información de Olé