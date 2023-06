Montenegro trazó un balance y proyección de mejoras junto a los vecinos de Los Pinares

El Intendente municipal Guillermo Montenegro, acompañado por varios funcionarios de su gabinete, se reunió con vecinos del barrio Los Pinares en un encuentro que se desarrolló en la sede de la Sociedad de Fomento.

En la reunión, los vecinos hicieron algunos pedidos y observaciones, mayormente referidas a mejorar las condiciones de seguridad, el funcionamiento perfectible de algunos semáforos, limpieza de microbasurales y mejoramiento de algunas calles.

El intendente comentó que “desde el inicio de la gestión realizamos estas reuniones en distintos puntos de la ciudad, porque entendemos que sirve no solo para tomar los reclamos de primera mano, sino también para revisar las cosas que se hicieron y lo qué es necesario fortalecer. También nos sirve para explicarle a los vecinos cuando algo no es posible realizarse o que se requiere más tiempo para poder concretar esa mejora”.

Además agregó que “la recepción siempre es muy buena porque saben que siempre estuvimos y no mentimos: cuando se puede se puede, y cuando no se puede en ese momento, les hablamos de plazos reales” y señaló que “siempre estoy contacto con los vecinos porque nunca me quedé detrás del escritorio, estas reuniones también son muy enriquecedoras para mejorar”.

DETALLE DE LOS TRABAJOS LLEVADOS ADELANTE

En el caso de Barrio los Pinares, desde el EMVIAL detallaron que desde el inicio de la gestión hubo trabajos de pavimentación (aproximadamente 4000 metros cuadrados) en las calles Río Negro (entre Chile y México), Concepción Arenal (entre Palma y Benito Juárez), López de Gomara (entre Ortega y Gasset y Palma), Roffo (entre Constitución y López de Gomara) y Benito Juárez (entre Arenal y F. Acosta).

También se trabajó en distintos sectores de Constitución y tramos que se encontraban en mal estado, y se avanzó en las tareas de bacheo con motoniveladora.

En cuanto repotenciación con iluminación LED, se trabajó en Monte Carballo (de Monseñor Zabala a Constitución), Marcos Sastre, Río Negro, Daireaux y Constitución, colocándose 359 luminarias. Y en lo que va de 2023, se repararon más de 200 artefactos lumínicos en el barrio.

En materia de seguridad, cabe señalar que en dicha zona se encuentran activas 31 cámaras en diferentes puntos del barrio, además de las 5 incorporadas por los vecinos al sistema de monitoreo y vigilancia del COM, y se planea la instalación de una nueva cámara en los próximos días. En cuanto a los botones de alerta, los mismos se encuentran en 4 comercios y en la Escuela Municipal 6.

Desde Obras Sanitarias detallaron que en lo que va del año se llevaron adelante 254 intervenciones para optimizar la red de agua (resolución de pérdidas, verificación de instalaciones, toma de presión, revisar conexiones, etc.); 159 acciones para destapar cloacas, mejorar el funcionamiento de las cañerías, cambios en las conexiones y reparaciones varias de los conductos; 2 intervenciones en el sistema pluvial (vinculadas a limpieza de bocas de tormenta) y 15 verificaciones de irregularidades (vinculadas al servicio comercial y de saneamiento de conductos clandestinos), además de 185 contactos a través del Centro de Atención al Cliente.

Por el lado del EMSUR se detalló que el Departamento de Control de Plagas y Vectores llevó a cabo tareas de desratización en vía pública (en manzanas comprendidas por las calles Unamuno, Padre José Cardiel, Juana Manuela Gorriti, Gerónimo Rejón y Remolcador Guaraní), Casa del Niño El Grillito y en la zona comprendida por Constitución, Padre Montes Carballo, Valencia, Juan Torres de Vera de Aragón y Gustavo Martínez Zurivia.

Además, llevaron adelante la desinsectación en la Biblioteca barrial, la Asociación de Fomento y el Jardín 25 del barrio.

El Departamento de Educación Ambiental, por su parte, desarrolló una jornada del Programa PREVENIR en la Escuela Municipal 16, mientras que desde la Dirección de Espacios Públicos se colocaron cestos de residuos; hamacas, sentaderas de madera, se refaccionaron juegos múltiple, colocando un piso de madera nuevo y el tobogán en la Plaza José Hernández. Además, se adelantó que está previsto continuar con los trabajos de mantenimiento del mobiliario urbano de la plaza, así como de los juegos infantiles.

Cada 10 días, como en distintos puntos de la ciudad, el Departamento de Espacios Verdes realiza corte de pasto y jardinería en la escuela 16 y Jardín de Infantes 25; en el área verde de El Grillito, mientras que en la plaza José Hernández se realiza de forma periódica, a través del cambio de bolsas, limpieza, corte de pasto, demarcación de caminos, poda de arbustos, entre otras tareas.

Cabe señalar que el barrio posee servicio de recolección de residuos nocturna lunes, miércoles, jueves y sábados desde las 20 y servicio de recolección de residuos recuperables martes y viernes. Además, posee servicio de barredora en el sector comprendido por las calles Río negro, Constitución, Marcos Sastre y Joaquín V. González. El camión almejero pasa los lunes a partir de las 6 de forma regular. No obstante, en el último mes, un equipo de motopala y camión volcador trabajaron en el saneamiento de microbasurales en Falkner y Torres de Vera y Aragón.

En cuanto al Departamento Operativo de Poda, en lo que va del año realizó más de 40 intervenciones sobre ejemplares en distintas calles: Daireaux, Valencia, Pirán, Constitución, Mugaburu, Aragón, Juan A. Peña, Padre Cardiel, Pelayo, Andrade, Chile, Lijo López, Cataluña, Ricardo Rojas, Ricardo palma, Alfonsina Storni, San José de Calasanz, Concepción Arenal, Joaquín González, Acevedo y Roffo.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que –próximamente- el barrio recibirá una serie de actividades, como Salud en tu Barrio del 3 al 7 de julio, de 9 a 13 en la sede de la Sociedad de Fomento, con vacunación de calendario, antigripal y COVID, taller de primeros auxilios y RCP, controles odontológicos y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal, consultas ginecológicas y educación a la comunidad, consultas sobre pediatría (se completarán las libretas y gestionarán turnos para los Centros de Salud) y castraciones de mascotas.

También se recuerda que los vecinos pueden acudir al CAPS Aeroparque. Además de la web de la Municipalidad o la app específica se pueden solicitar turnos de forma presencial en el Centro de Salud y por consultas y turnos para IVE/ILE por teléfono al 4711199.

Dicha sala cuenta con Pediatría; Obstetricia; Nutrición; Medicina general; Enfermería; Servicio Social; Psicología y se desarrollan distintos programas.

También, hay actividades de Taller de Huerta familiar y comunitaria en articulación con Prohuerta, Taller de acompañamiento en el embarazo en el marco del Proyecto de Nacer entre palabras y Talleres en el marco del Programa de prevención del cáncer cervicomamario. Más información en https://www.mardelplata.gob.ar/aeroparque .