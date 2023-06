Atención marplatenses: alerta amarillo por fuertes vientos con ráfagas de 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una mañana con niebla , un 10% de probabilidades de precipitaciones, humedad del 99% y una mínima de 9 grados.

Por otro lado, se espera una tarde ventosa en Mar del Plata, por lo que rige alerta amarillo que se extenderá el resto de la jornada. La temperatura máxima será del 21 grados.

En detalle, el viento del norte rotará al sector noroeste y oscilará entre los 13 y 50 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 70 kilómetros.

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

Ante cualquier dificultad, podés comunicarte telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).