Bianco le respondió a Rabinovich: "Es faltar a la verdad decir que discriminamos"

Luego de las duras acusaciones que realizó del presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos, Alejandro Rabinovich, al sostener que "Mar del Plata es el distrito más discriminado por el gobierno kirchnerista", el asesor del gobernador provincial, Carlos Bianco, le respondió a través de una entrevista radial realizada CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

“Las asistencias que recibió el gobierno marplatense, el cual no es de nuestra fuerza política, recibió cientos y cientos de asistencias con millones y millones de inversiones”, comenzó Bianco.

Y puntualizó: “23 respiradores, 43 monitores multiparamétricos, 53 bombas de infusión, 23 camas de cuidados intensivos y 47 de cuidados intermedios y una ambulancia. Durante la pandemia un equivalente 3600 millones de pesos para que el intendente pueda afrontar salarios, gastos, aguinaldos. El Banco Provincia dio créditos productivos en la ciudad a empresas, pymes, emprendedores por 59 mil millones de pesos, que hoy equivale a 116 mil millones de pesos. En seguridad, 59 patrulleros, de los distritos que más patrulleros hemos entregado. Más de 3800 policías, 6 camionetas a los comandos de patrulla rural y fondos de fortalecimiento enviamos a la intendencia, fondos equivalentes a 342 millones de pesos".

"Después arreglamos 177 obras en escuelas, por un equivalente a 1300 millones de pesos actuales. Pusimos internet en 74 escuelas que no tenían internet. Después, caminos rurales invertimos 25 millones de pesos para mejorarlos. El fondo educativo equivale a 2300 millones de pesos. El fondo compensador destinado al Consejo Escolar es de 278 millones de pesos", añadió.

El senador macrista Alejandro Rabinovich dijo que “Mar del Plata es el distrito más discriminado por el gobierno kirchnerista”. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Le recuerdo todo lo que los marplatenses recibieron de la @BAProvincia durante el gobierno de @Kicillofok pic.twitter.com/TH1Ilh4jNf — Carlos Bianco (@Carli_Bianco) June 7, 2023

En relación a los subsidios en transporte y la infraestructura vial, el Bianco expresó: "Subsidios al transporte público, 18 mil millones de pesos. Me parece que eso no es discriminar ningún distrito, como merece Mar del Plata, todos los marplatenses merecen mayor cantidad de obras por parte del gobierno provincial. Es faltar a la verdad decir que discriminamos".

Al ser consultado sobre las denuncias anteriores de discriminación por parte la política local, Bianco expresó "no lo entiendo, yo contesto con datos. La verdad que decir que el gobierno kirchnerista discrimina. De todos modos lo que postea Rabinovich son números nacionales, pero el tiene que tener en cuenta todo lo que invierte la provincia de Buenos Aires en el distrito".

Y siguió: "María Eugenia Vidal hizo lo contrario a los distritos que gobernaba el peronismo no le daba nada o les daba muy poco, de todos modos hizo muy poco, a todos les dio muy poco y a los peronistas mucho menos. La gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando un gobierno hace, cuando un gobierno discrimina, cuando no hace nada. Me parece que la castigaron con el voto".

Escuchá la nota completa a Carlos Bianco