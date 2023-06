Carla Carrizo: “Bullrich está jugando a ser quien traduce todos los deseos de Macri”

Carla Carrizo, diputada nacional de Evolución Radical por la Ciudad de Buenos Aires, conversó con CNN Radio sobre las internas y el cierre de listas en Juntos por el Cambio de cara a las PASO.

“Hay que trabajar siempre para ampliar la coalición de Juntos por el Cambio. Esto no es un capricho de algunos dirigentes. Cada vez que hubo situaciones críticas, los grandes países democráticos han salido de los momentos difíciles con grandes coaliciones”, sostuvo en Al Fin y Al Cabo de Hernán Harris y María Areces.

Según señaló Carrizo, “la dirigencia tiene que construir un horizonte y tiene que ser antes de las elecciones. Hay que ordenar las preferencias e iniciar un proceso de cambio. Tenemos que terminar con la política del capricho”.

“Me sorprende el liderazgo de Patricia Bullrich que es muy innovador, pero no puede ser que Juntos por el Cambio emule lo que ya conocemos del Frente de Todos. Cristina Kirchner y Alberto Fernández no va más, esa no puede ser la estrategia de nuestra coalición”, expresó la diputada.

Para Carrizo, “hay que afianzar una coalición amplia a nivel nacional. Juntos por el Cambio tiene que representar todo lo que la sociedad necesita. Los líderes provinciales de la coalición tienen que ceder un poquito”.

"Patricia Bullrich está jugando a ser quien traduce todos los deseos del Mauricio Macri y eso ya lo vimos con Cristina y Alberto", concluyó.