Aumento en la tarifa de taxis: “Estamos totalmente en contra y lo tomamos como un complot”

Luego de la aprobación, este mediodía en el Concejo Deliberante del aumento desdoblado de la tarifa de taxis y remises, Miguel Rodríguez, Secretario General del Sindicato Marplatense de Peones de Taxi (SIMPETAX), dijo en diálogo con El Marplatense, dijo que “se trata de un complot”.

Y continuó: “Nosotros estamos totalmente en contra y lo tomamos como un complot o un acuerdo entre el gobierno municipal y el Concejo Deliberante y las entidades que desdoblaron la tarifa para tratar de ir disminuyendo el servicio para que vaya bajando la calidad, y así abrir las puertas de las aplicaciones. No estamos para nada de acuerdo. Porque este año va a cerrar con 110% inflación, que nos den cincuenta por ciento de aumento, es de es una locura y menos desdoblado en veinticinco por ciento”.

En relación a los aumentos anteriores, Rodríguez señaló que “desde octubre del año pasado, que no recibimos aumentó, ocho meses después, nos dan un veinticinco por ciento. El gobierno municipal aumentó las tasas del setenta y tres por ciento. Los compañeros de la radio aumentaron un promedio de cincuenta por ciento el abono en su radio. Los del colectivo con el cuarenta por ciento. Y a nosotros nos quieren arreglar un año y ocho meses después con veinticinco por ciento, no, no estamos para nada de acuerdo, esta es la realidad.

Para finalizar, el gremialista explicó por qué considera que existe un complot entre el municipio y las entidades de taxis y remises que adhieren al aumento: “¿Por qué decimos un complot? Porque ni siquiera se debatió en el recinto. Cuando llegó el tema nuestro, ya lo habían arreglado por fuera, las entidades, todos los concejales estaban de acuerdo y las entidades también. Y el gobierno municipal, así que por eso decimos que era un complot, porque no se trató en la mesa, sino que se trató fuera del del del Concejo Deliberante”, finalizó.