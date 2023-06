Tetaz: "A pesar de que a algunos se les hace agua la boca, no habrá ninguna ruptura"

Martín Tetaz, economista y diputado nacional, habló en CNN Radio sobre la interna en Juntos por el Cambio: "A pesar de que a algunos se les hace agua la boca, no va a haber ninguna ruptura".

"La interna del PRO hace que, en vez de discutir las propuestas y hablándole a la gente de nuestro programa, estamos atrapados en la definición de esa interna", sentenció Tetaz en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal. Sin embargo, adelantó que después de las PASO seguramente la coalición esté unida y trabajando en una misma propuesta.

Respecto a la posible inclusión de Juan Schiaretti al espacio comentó: "Quiero discutir ideas, todo proceso de acuerdo debe basarse en un acuerdo primero de ideas. Cuando se conformó JxC había un objetivo claro, que era terminar contra el hegemonía del kirchnerismo y ofrecer una propuesta republicana".

"Es el mismo criterio que deberíamos recuperar ahora, acordar cuales son las reformas que va a hacer el país y, si están de acuerdo con las cuatro formas grandes reformas macroeconómicas más la reforma educativa profunda, bienvenido sea. No le vamos a pedir documento", añadió.

A su vez criticó la visión y las ideas de Javier Milei: "Las decisiones que tomaron desde el espacio de Milei son muy reprobables que te dan una idea del sabor de esa medicina. Ellos no quieren que no haya ningún tipo de Estado, hasta eliminar los remedios contra el HIV o la educación pública. Si uno lee las propuestas de Milei y mira alrededor, no hay ninguna posibilidad de que alguien lo vote".

En su rol como economista, Tetaz advirtió que hay un coqueteo del gobierno con una hiperinflación: "Si se produce una corrida como la que tuvimos en octubre en 2020, hoy no resistiría la economía una corrida así porque no hay dólares".

En ese sentido, resaltó que el Ministro de Economía, Sergio Massa, está en "una carrera a contrarreloj" para conseguir esos dólares que puedan aguantar esa situación y por lo cual el gobierno está desesperado. "No hay margen para que si se produce esa corrida antes de que consiga esos dólares, puede ser el final del gobierno", analizó.

Por último reprobó el acuerdo con China: "Hicimos un pedido en el Congreso para que Massa y Pesce expliquen las condiciones del pacto, sobre todo las cuestiones fiscales. Preguntamos una cosa tan obvia como qué tasa de interés pagará el país por la activación del Swap y nos dijeron que la cláusula era secreta y no se podía decir".

"Nos parece una cosa insólita que un acuerdo financiero sea secreto, no puede serlo bajo ningún punto de vista. Hicimos un pedido para que vengan al Congreso y muestren el contrato. Es ilegal, está en contra de la Ley de Administración Financiera, el dinero que consigan puede ser ilegal y puede generar cuestiones jurídicas de papeles flojos", determinó el diputado nacional.