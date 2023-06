Reclamo de los trabajadores del CEMA por la falta de calefacción

Trabajadores del servicio de salud municipal que cumplen funciones en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), este lunes iniciaron una retención de tareas ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo por la falta de calefacción en el edificio.

"Hace dos años que estamos en esta situación, es insostenible", afirmó Fabio Echezarreta, trabajador de la Secretaría de Salud y candidato a Secretario Adjunto de la lista 2 "Celeste y Blanco".

Los trabajadores aseguran que hace dos años que se rompió la caldera y desde ese momento las autoridades del centro de salud no lograron resolver el problema. "Empezó la época de frío duro y nosotros seguimos sin respuestas", afirmó Echezarreta y dijo que en asamblea decidieron realizar una hora de retención de tareas este lunes.

"Si no hay una solución o una respuesta a nuestro reclamo, todos los días iremos aumentando una hora de retención de tareas porque no podemos seguir trabajando en estas condiciones", afirmó el trabajador y dejó en claro que los pacientes serán atendidos con normalidad. "El reclamo también es para que las personas que asisten al CEMA no sufran el frío", concluyó Echezarreta.