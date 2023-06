Ariel Sujarchuk: "Deseo que no haya PASO en el Frente de Todos"

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, estableció en CNN Radio, en relación a las próximas elecciones primarias: "Deseo que no haya PASO, lo mejor que es que haya síntesis".

En comunicación con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Sujarchuk declaró: "Esa síntesis está encolumnada en esos candidatos que tengan más con consenso para liderar el proceso electoral que viene para adelante". En este punto afirmó que los distintos actores y sectores del Frente de Todos están trabajando para lograr esa síntesis.

Y remarcó: "Para eso tiene que primar un poco la generosidad y un proyecto colectivo, más allá de las aspiraciones individuales que hasta el momento tiene poco sustento en figuras institucionales de relevancia como gobernadores, intendentes, diputados y dirigentes gremiales". Y adelantó que en una semana posiblemente haya claridad en cuanto a las candidaturas.

Sobre el peso de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, comentó: "La opinión de ella es altísima, es quien tiene más caudal de votos aún sin ser candidata. Es un fenómeno en términos electorales y políticos".

Y puntualizó: "Nosotros tenemos la responsabilidad adicional de que somos gobierno, debemos administrar el Estado antes y después de las elecciones".

Respecto al dato de inflación, Sujarchuk contó: "Esperamos un leve descenso de la inflación y marque una tendencia. Hoy la inflación es alta y es uno de los puntos complejos a resolver junto a la falta de dólares".

Además el intendente de Escobar calificó las elecciones en Tucumán como "más grande de lo que se creía", en relación a la victoria del peronismo. En tanto que subrayó que los comicios en Mendoza "no fueron en elección general".

Por último, Sujarchuk confesó: "Me preocupan las elecciones nacionales y de la provincia. Me preocupa que dejemos de hablar de problemas de la gente para hablar de los problemas de los dirigentes".

Y concluyó: "Como espacio político no debemos perder el tiempo en seguir hablando de cuestiones de dirigentes y no atender los problemas de la gente, como la brioncolitis ahora, la inflación, los temas de la seguridad, la distribución de los ingresos. Y darle al país un proyecto a futuro. Si no hablamos con claridad de esos temas, mi preocupación es alta".