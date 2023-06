Federico Boasso: "No dudé en venir a Alvarado"

Alvarado se movió rápido en el mercado de pases de invierno y sumó a tres nuevos jugadores para reforzar el plantel, de cara a la segunda mitad de la Primera Nacional. Ellos fueron Franco Malagueño, Lucas Rebecchi y Federico Boasso.

En ese sentido, el último refuerzo del "Torito" habló en comunicación con "SuperMitre", donde explicó: "Al no tener tantos minutos en Chaco For Ever, buscaba otra posibilidad y en Alvarado necesitaban un jugador con mis características, por lo que me contactaron. Hablé con el técnico, me comentó su forma de trabajar e incluso ya entrené con el plantel".

"Los equipos que se armaron fuerte no arrancaron de la mejor manera y aún no están en los puestos de arriba. Es una categoría dura en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es una categoría dura, donde cada punto es importante", comentó el santafesino acerca de la segunda categoría del fútbol argentino.

Por otra parte, sobre sus pasos en el extranjero, Boasso indicó: "Jugar en la altura de Bolivia fue una linda experiencia y a la vez complicada. Tardé dos semanas en acostumbrarme al oxígeno y un mes a la velocidad de la pelota. Luego, cuando pasé por Grecia comenzó la segunda ola de Covid-19 y tomé la decisión de no seguir".

El mediocampista, quien debutó en Colón de Santa Fe, migró de la Primera División al Federal A con Argentino de San Carlos , donde entendió que "con constancia las oportunidades llegarían".

Allí hizo unos buenos seis meses, recaló en Unión de Sunchales, continuó con un gran rendimiento, estuvo al borde de llegar al primer nivel uruguayo y finalmente ascendió a la máxima categoría del fútbol boliviano.

"Uno siempre quiere estar adentro, pero cuando no toca hay que seguir empujando porque el grupo es muy importante. Ahora tengo un nuevo desafío. Tenía una imagen de Alvarado porque ya había entrenado en el predio, pero después hablé con ex jugadores y no dudé en venir", concluyó el futbolista de 27 años.

Alvarado, ubicado en la decimosexta posición de la Zona A, recibirá este sábado a las 19 a Flandria, que se encuentra en el último puesto y lleva tres derrotas seguidas. Desde la llegada de "Pancho" Martínez, el elenco marplatense sumó una victoria y dos empates, ambos en condición de visitante.