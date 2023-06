Kicillof entregó 458 computadoras a estudiantes secundarios

En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de 458 computadoras personales para estudiantes que cursan el último año en tres escuelas secundarias del municipio de Presidente Perón. Fue en las instalaciones del Centro de Educación Física N°164 junto a la vicegobernadora Verónica Magario y la intendenta local, Blanca Cantero.

“Estamos entregando computadoras porque entendemos que son una herramienta fundamental para abrir mejores posibilidades en el futuro”, expresó Kicillof y agregó: “Para que todos y todas tengan las mismas oportunidades, es el Estado el que se encarga de enfrentar la desigualdad y cumplir los derechos a educarse, trabajar y disfrutar”.

La iniciativa, que llevan adelante la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación, ya distribuyó más de 77 mil netbooks en toda la Provincia. En el caso de Presidente Perón, esta entrega forma parte de las 1.005 computadoras que se están otorgando esta semana en 13 secundarias del distrito.

Además, el Gobernador señaló que “estas netbooks son un reconocimiento de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires al esfuerzo que hacen los chicos y las chicas para terminar sus estudios secundarios”. “Se trata de lograr que ese esfuerzo valga la pena y, para ello, necesitamos que todos y todas partan desde un lugar parecido”, añadió.

Por su parte, la intendenta Cantero remarcó que “estas computadoras van a hacer felices a más de mil pibas y pibes del distrito”. “La única forma de ayudar a que los y las estudiantes terminen el secundario y continúen su formación es con un Estado presente que les brinde las herramientas necesarias para que todos y todas tengan las mismas oportunidades”, agregó.

Por último, Kicillof resaltó: “Para los que no cuentan con los recursos necesarios, tiene que estar el Estado. A los pibes y las pibas les dicen todo el tiempo que el Estado es malo y los oprime, pero contar hoy con una computadora es tener libertad para poder elegir qué hacer, qué estudiar y para conseguir un trabajo”. “Si no hay igualdad, la libertad no es para todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno; el secretario General de la CGT y del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Carlos Acuña; las autoridades de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Bernardino Rivadavia”, Aldina García Agüero; de la Secundaria N°1, Alicia Cáceres, y de la Secundaria N° 3, Héctor Omar Núñez.