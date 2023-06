Con equipo alternativo, Argentina le ganó 2-0 a Indonesia

En el marco de su gira por Asia, el seleccionado argentino campeón del mundo formó con un equipo con mayoría de suplentes para enfrentarse a Indonesia y se impuso por 2 a 0 con goles de Paredes y Romero.

Fue todo del equipo conducido por Lionel Scaloni desde el inicio del juego. Dominio y paciencia para abrir la defensa de Indonesia, y cuando lo logró transformó en figura al arquero, ante remates de Nicolás González, Nahuel Molina y Julián Álvarez.

Pero lo que no pudo con juego asociado, el equipo argentino lo consiguió a través de un remate perfecto de Leandro Paredes de media distancia que se clavó en un ángulo a los 37 minutos.

🏆 #SelecciónMayor - #Amistoso 🎥 Leandro Paredes y su golazo para poner el 1-0 en Yakarta ⚽pic.twitter.com/a58OdyOVHr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 19, 2023

Y en medio de un control absoluto de Argentina, el conjunto asiático tuvo su primera y única opción en tiempo adicionado de la etapa inicial, pero el arquero marplatense Emiliano Martínez tapó y evitó el empate.

Y todo lo que costó en la etapa inicial, se resolvió rápidamente en el complemento con el tanto de cabeza del "Cuti" Romero a los 10´ para ampliar el marcador.

Un marcador que le permitió al entrenador argentino realizar los primeros cambios con el ingreso de Garnacho (por González) y Acuña (por Medina).

De ahí en más no hubo equivalencias. Indonesia se dispuso a defender para no ser goleado y el equipo albiceleste no encontró los caminos para estirar la ventaja. Una victoria sirvió para encarar la renovación y calentar los motores, de cara a los partidos por Eliminatorias de septiembre ante Ecuador y Bolivia.

Argentina formó con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella y Medina; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Lo Celso y Nicolás González; Facundo Buonanotte y Julián Álvarez.

Mientras que el local alistó con Ari Sutaryadi; Mangkualam Bahar, William Tio Baggott, Jordi Amat, Ridho Ramadhani; Ivar Jenner, Anthony Klok, Marselino Ferdinan, Elian Jay Pattynama; Dimas Drajad y Rafael Struick.