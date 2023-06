"Manino" Iriart: "Scioli encarna todo lo que necesita el país"

Tras el principio de acuerdo entre el Frente de Todos local y Acción Marplatense, el Director del Correo Argentino, Rodolfo Manino Iriart, destacó el rol de Daniel Scioli y dio su opinión acerca de esta nueva alianza.

En ese sentido, Iriart comentó en comunicación con "UPM": "Hicimos un gran cierre con respecto a las alianzas y a los partidos que componen nuestro nuevo frente. Estamos conformes y preparando nuestras listas, candidatos a intendentes, consejeros escolares y gobernadores en todos los distritos de la Provincia y el país".

"Es un buen momento para saber si estamos a la altura de las circunstancias y si proponemos un camino o una opción", añadió.

"Para pelear se hacen falta dos. Scioli no tiene un perfil de pelea, sino que quiere ser una opción. Hace más de un año dice que debe haber PASO y quedó claro que dentro de nuestro gobierno hay distintas posiciones para que cada uno pueda decir qué es lo que quiere del futuro de Argentina. Scioli encarna todo lo que necesita el país", sostuvo ´Manino´.

"Tenemos memoria corta. Siempre hubo internas en nuestros partidos, históricamente sucedió en los partidos importantes. Antes éramos respetuosos, quien perdía acompañaba al ganador y eso es lo que debe ocurrir ahora. Las PASO son una buena oportunidad para sintetizar a nuestros representantes", analizó el Director del Correo Argentino.

En cuanto a la alianza entre Raverta (Unión por la Patria) y Pulti (AM), indicó: "Me parece muy bien. Encuentro Marplatense me involucra y si vamos a una PASO, voy a competir en este frente siempre y cuando se consolide porque es el que eligió la junta electoral. Siempre voy a estar en donde me convoquen".

"Desconozco la decisión, pero tiene que ver con agrandar los frentes electorales e indudablemente nos hace bien competir para aportar ideas. Transitaremos la campaña con un sin fin de propuestas", concluyó sobre la unión.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA