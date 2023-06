El marplatense Soulé está en la mira del Monza

El marplatense Matías Soulé, tras su participación en el Mundial Sub 20, es noticia en Italia porque en este mercado de pases podría ser cedido a préstamo al Monza, otro club de la Serie A que pretende reforzarse para pelear más arriba en el campeonato.

El volante ofensivo de 20 años, que también puede jugar como extremo, podría sumar más minutos y lograr la continuidad que en la próxima temporada le resultaría complicada en la "Vecchia Signora". Según la prensa italiana, el Monza está interesado en sus servicios y ya hay negociaciones con el club turinés.

Soulé, que jugó en Argentinos del Sud y Kimberley en Mar del Plata, a comienzos del 2020 pasó a la Juventus. Allí formó parte del proyecto del club llamado Next Gen, apuntado a promover juveniles. Jugó en la Copa Italia Serie C, pasó por el Lega Pro y en la Sub 19, hasta que sus actuaciones llamaron la atención de Massimiliano Allegri, el DT de la Primera del club.

En la temporada 2021/22 tuvo su soñado debut en Primera División en un partido ante la Salernitana, el 30 de noviembre. A partir de allí comenzó a entrenarse con el primer equipo y también tuvo destacadas actuaciones en la UEFA Youth League con el Sub 19.

En la última temporada sumó más minutos. Además de jugar en la Serie A, debutó en la Champions League, se mostró en la Europa League y también en la Copa Italia. El 12 de marzo de este año, en el triunfo 4-2 de local ante la Sampdoria, se dio el gusto de convertir su primer gol con la camiseta bianconera. "Es un gran talento. Sólo hay que dejarlo trabajar y crecer poco a poco", había dicho Allegri sobre él hace unos meses.

El volante de esta ciudad, según la prensa italiana, ha sido cada vez más convincente en sus apariciones esta temporada, atrayendo el interés por él de varios clubes de la Serie A. Monza se reunió con los agentes del jugador en Milán y pidió la cesión del argentino para la próxima temporada.

Este club italiano, a su vez, también estaría interesado en otro argentino: Alejandro Papu Gómez. Por el actual volante del Sevilla ya hubo sondeos para que retorne al Calcio, tras su anterior paso destacado por el Atalanta.