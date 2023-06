Detienen a un hombre que golpeó a su suegra de 86 años

En la tarde de ayer, personal policial de la Comisaría 1ra se hizo presente en un departamento céntrico de esta ciudad. Allí, según los dichos de uno de los habitantes de la vivienda, su suegra de 86 años se había caído y lastimado. La señora presentaba una lesión sangrante en el rostro.

Se encontraba también en el domicilio la hermana de la mujer, de 93 años de edad, quien no pudo explicar lo que había pasado ya que no se encontraba lúcida. Médicos del SAME trasladaron a la señora al HIGA, estable pero a la espera de exámenes médicos.

En la vivienda en tanto, el masculino manifestó inconsistencias en el relato, y los uniformados observaron a este con marcas en sus brazos y restos de sangre en el baño de la casa como así también en prendas de vestir puestas para lavar. Los profesionales médicos del HIGA informaron en simultáneo que la abuela poseía lesiones de vieja data.

Se anoticio de lo narrado al Dr. Gastón De Marco de la Ufi de Flagrancia quien por el delito de LESIONES ordenó el traslado del masculino a la Unidad Penal 44.