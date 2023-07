Alvarado: "Tenemos que pensar en los puestos de Reducido"

Desde la llegada de "Pancho" Martínez, Alvarado consiguió dos victorias y dos empates, lo que valió para acercarse a los puestos de Reducido (12°). Una de las piezas claves fue el delantero Sebastián Ramírez, autor de un doblete en la pasada jornada frente a Flandria.

En ese sentido, el delantero a préstamo desde Huracán comentó en comunicación con "SuperMitre": "Estamos más tranquilos y contentos desde la remontada. Me siento cómodo y contento en ésta nueva posición. Estoy haciendo goles, lo que me da confianza, y el equipo también mejoró mucho. Mejoramos en todos los aspectos; nos hicimos fuertes en defensa, no dejamos pasar a nadie y en ataque sabemos que en cualquier jugada podemos convertir".

"Tenemos que ser directos y no negociar la actitud. Hay que correr todo el partido, ser dinámicos y seguir, esa es la clave. Ahora vamos a buscar los tres puntos a Mendoza", añadió.

Acerca de la victoria contra el "Canario" en Mar del Plata, Ramírez señaló: "Era un partido importante y lo jugamos de esa manera. Se trataba de un rival directo y al que había que ganarle para alejarnos de la zona baja. Lo salimos a buscar, fuimos protagonistas y merecimos el triunfo".

"Estoy muy contento con el club. Este es el momento de seguir y ahora que estamos sumando, tenemos que pensar en los puestos de Reducido, donde cada vez estamos más cerca. Vamos partido a partido", puntualizó el ex jugador de Huracán.

Por otro lado, en cuanto a la Primera Nacional, expresó: "Es muy pareja. Si ganas dos partidos ingresas a la Zona de Reducido, están todos ahí. Cualquiera le gana a cualquiera y nosotros no somos menos que nadie. Jugando de igual a igual vamos a encontrar los resultados".

Alvarado visitará este domingo a las 15.30 a Gimnasia de Mendoza en el "Víctor Antonio Legrotaglie", por la jornada 23° de la Zona A de la Primera Nacional.