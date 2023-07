Reclaman formalizar la hemeroteca municipal: "Conserva la memoria colectiva de Mar del Plata"

Luego de la presentación de este martes en la comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación del Concejo Deliberante donde la asociación "Amigos de la Hemeroteca" exigió la creación de una Hemeroteca Pública Municipal y que la misma lleve el nombre de Mario Trucco, periodista y locutor de nuestra ciudad, Vanesa Mopty, secretaria de la asociación dialogó con UPM sobre el tema y remarcó que la problemática "afecta a toda la ciudadanía".

"Cualquier consulta podría resolverse en la hemeroteca. Es un trabajo que se realiza desde hace un montón de años, pero recién ahora tiene la visibilidad para que se pueda hacer algo al respecto", comenzó Mopty en relación a la iniciativa de reconocimiento impulsada por la concejal de Acción Marplatense, Paula Mantero.

Y continúo: "Con la ayuda de nuestro querido Mario Trucco se pudo desarrollar la asociación civil y allí se logró muchísimo más movimiento. Lo que no se logró desde la vía ejecutiva, ahora se trata de hacerlo por la legislativa".

Según comentó la secretaria de la organización, la hemeroteca funciona desde "hace más de 80 años", con muchas "precariedades" en distintos lugares de la ciudad. Ella se empezó a formar en el '39 con los diarios que se encontraban en la antigua biblioteca pública municipal.

"Hay cosas que son únicas y no se pueden conseguir en otro lado. En la actualidad, al no haber actos administrativos, no se puede certificar la existencia de la Hemeroteca", agregó.

Al ser consultada por la primera iniciativa del proyecto, Mopty señaló: "Hace cuatro años presentamos un proyecto mucho más ambicioso que involucra la construcción de un edificio incluso para la hemeroteca, con las condiciones de temperatura, humedad e iluminación requerida. No sólo para salvaguardar el material, sino para brindar el servicio de consulta a cualquier persona que lo requiera".

Por otro lado, en relación a no haber contado con el apoyo del Secretario de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, Carlos Balmaceda, la representante de la organización expresó: "No reconoce el problema como tal. Dice que la hemeroteca está y que funciona, que ya existe y está todo bien. Lo cierto es que no tiene presupuesto porque no está creada. No dice en ningún acto administrativo del estado municipal de quien depende, cuál es su misión, cuáles son los servicios ni cuál es el alcance".

"La Hemeroteca es la memoria colectiva de la ciudad. Si se pierde esa memoria, vamos a caer en los mismo errores, o no va a quedar registros de los aciertos. La hemeroteca conserva la memoria de la ciudad y eso hay que tenerlo en cuenta, no solo para preservarlo, sino para reclamarlo porque es un derecho".

