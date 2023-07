Vivir en el exterior: "Me dio miedo migrar, pero más me daba quedarme y envejecer en Argentina"

Por Camila Cadel

Las historias de marplatenses que migran por el mundo, continúan apareciendo y son cada vez más. Adultos y jóvenes que se animan a dar el paso, a abandonar su vida o pausarla parcialmente para crear otra, lejos de su casa, de su familia y amigos.

Algunas de las causas devienen de la búsqueda de una mejor vida, del cansancio de luchar económicamente para vivir, la inseguridad que acecha cada vez más de cerca o simplemente las ganas de probar en otro destino.

La migración de Claudia González es una más que se debe contar. Es marplatense pero vive en Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos desde el 4 de julio del 2022.

En Mar del Plata tenía un microemprendimiento. Alquilaba un local en el macrocentro y se dedicaba a confeccionar vestidos de fiesta, para niñas, quinceañeras y novias. A veces también vendía por Facebook.

Su decisión de mudarse a Chicago, fue motivada por que allí también vive su hijo, con quien hoy convive. "Me dio miedo migrar, pero más miedo me daba quedarme y envejecer en Argentina", explicó Claudia.

"Al haber trabajado 10 años en un geriátrico, con toda la tristeza que esto lleva, pude comprobar como por ejemplo con la obra social de los jubilados, porque hace abandono de personas. No te cubre los medicamentos, no te autoriza los estudios, no te cubre prótesis. Si pedís una silla de ruedas, te la da dentro de un año cuando ya estás muerto. Y eso es lo que me daba miedo de envejecer allá", agregó.

Actualmente se desempeña como cuidadora de una señora discapacitada y conserva la iniciativa de tener un microemprendimiento. "Tengo una empresa de limpieza. Yo consigo los clientes y tengo tres chicas que trabajan para mí. Más allá de que yo también limpio algunas casas, la mayor cantidad las limpian ellas", mencionó Claudia.

"Viviendo acá, mi sueldo es de 5000 dólares mensuales y pago un alquiler de 1000 USD, con todos los servicios incluidos", expresó la migrante.

"Con respecto al salario, justamente la semana pasada alquilé un departamento, en un lindo barrio a una cuadra del lago y de la playa. Es de un ambiente porque yo la verdad que no necesito más. Con todos los servicios incluidos, calefacción, basura, acá se paga para que te recolecten los residuos y agua. También electricidad y servicio de cable e internet, pago por todo,al mes mil dólares. Me compré una camioneta Nissan Rogue 2016, di una parte, el resto lo pago en cuotas. Mantener la camioneta me sale 500 dólares por mes. Pago 150 dólares de seguro y aproximadamente 250 de combustible por las millas que yo ando. Yo ando muchas millas, le hago 2000 millas al mes", aclaró la marplatense.

"En el supermercado si me compro una remera o no sé, gasto de tarjeta. O sea que yo, una persona sola con tres mil dólares vive. No con lujo, pero sin privarse de nada. Yo gano más de 5000 dólares al mes. O sea que prácticamente gano, vivo con la mitad de lo que gano y la otra mitad la puedo ahorrar. Yo trabajo de lunes a lunes, pero si lo haces de lunes a viernes con lo que ganas, también podes ahorrar", sumó.

"Migrar no es fácil y para mi no lo fue, pero al tener a mi hijo acá, se me simplificaron un montón de cosas. Aunque los primeros cuatro meses fueron duros. No me adaptaba a la sociedad, extrañaba la comida de allá", dijo González.

"Ahora por suerte estoy re cómoda y con el tema de la alimentación, me estoy acostumbrando. No extraño nada en particular pero al mismo tiempo extraño todo a la vez", afirmó Claudia.

"Poder trabajar de mi oficio, tener un kiosco en la esquina abierto hasta la madrugada, desayunar en el famoso café de la peatonal y Córdoba, eso acá no existe", agregó la local.

"Por otro lado, vivir acá en Chicago es muy lindo, todo funciona, hay mucho respeto al otro. La ciudad es limpia, no existen los paros ni los piquetes y la gente no toca ni la bocina. Si trabajas, podes vivir bien y darte los gustos. Y si te sacrificas un poquito, podes progresar muy rápido", continuó González.

"También como cuento lo lindo, digo lo no tan lindo. Hay zonas inseguras, como en todos lados y la medicina no es barata pero hay ciertas facilidades para acceder. Por ejemplo si te operan de apéndice y te sale 15000 USD, y no podes pagarlo, te operan igual y te financian la deuda a 5 años", dijo la marplatense.

"Otra de las cuestiones es el clima, que como nos tapa la nieve porque llega a hacer -35°, no hay mucho para hacer en invierno. Pero en la primavera o verano se renueva la vida y no te alcanza el tiempo para hacer todas las actividades que hay. Recitales de todo tipo, teatro, museos, ferias, exposiciones, navegar por el lago, salir a cenar, tomar algo, son infinitas las ofertas", indicó.

"Las escapadas de finde se usan mucho, por la cercanía, como irse a New York, a Miami o a Los Ángeles; Y todo eso, un empleado común con un salario básico, lo puede hacer", comentó Claudia.

"Por ejemplo, un café con una dona de una de las cadenas de cafeterías más grandes del mundo, te sale 8 dólares. Hay pizzerías donde comes desde 3USD hasta 50. Hay para todos los sueldos, podes vivir de forma cara o barata", sumó la migrante local.

En cuanto al transporte público, Claudia explicó que "se usan con una tarjeta como la SUBE de Argentina y el boleto de colectivo plano sale 2,25 USD, el tren 6 dólares pero si cargas 100, tenes viajes ilimitados por 30 días. Y eso abarata mucho los costos para movilizarse".

"Mi mensaje para aquellos que quieran migrar y no se animen a tomar la decisión, es que se puede. No es fácil pero una vez que lo haces, vale la pena", expresó González.

Y agregó: "Les sugiero que antes de migrar, traten de armar una red con compatriotas que ya vivan en la ciudad a la que piensan ir. Eso les va a ayudar mucho".