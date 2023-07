Federico Pinedo: "Hay una voluntad de cambio relevante"

Federico Pinedo, exsenador nacional y coordinador de los equipos de política exterior de Patricia Bullrich, destacó en CNN Radio la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones de San Juan: "Hay una voluntad de cambio relevante y que quede la Argentina que vivimos quede atrás".

"Después de lo de San Luis, que terminó con el gobierno de años de Rodríguez Saa, me parece que esta elección refleja un cambio de época en provincias chicas y con potencias estatales grandes", observó Pinedo en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

Respecto a la candidatura oficialista de Sergio Massa remarcó: "Es un intento de volver a presentar unido a esta gestión. Es repetir este gobierno y no es sorpresivo que se repita".

Y criticó la visión que tiene un sector del establishment con el Ministro de Economía: "Hay empresarios poderosos que no pagan impuestos, otros que se jubilan con otro sistema, que son el 60%. Esta claro que hay empresarios o gente del establishment que ganan mucho dinero y les gusta Sergio Massa, pero no es la salida para el país".

Sobre el fenómeno encabeza por Javier Milei, Pinedo destacó que es "relevante" porque se dedicó a hacer antipolítica. Sin embargo, argumentó: "El problema es que en una democracia la salida es por dentro de ella y no por fuera, por lo cual hay que operar dentro del sistema. Su discurso por fuera del sistema le atrae aplausos, pero eso también es una debilidad. Para gobernar un país necesitas una organización compleja y si no la tenes, no lo vas a poder manejar".

"Queremos que la Cancillería que sea profesional y se maneje por el mérito, no por el acomodo", subrayó sobre su visión del trabajo de la Cancillería. Y agregó: "No compartimos la mirada de este gobierno se hacer una política exterior ideologizada. Esto no puede basarse en la ideología de la vicepresidenta, sino en los intereses de todos los argentinos".

Por último, Pinedo habló del gasto que generan las embajadas: "Siempre hay que manejarse por resultados, sobre todo cuando se maneja el dinero del pueblo y de todos los argentinos. Tener embajadas es importante por varios motivos. Con dotaciones chicas y eficaces, con control y objetivos, podemos tener una representación dinámica y productiva".