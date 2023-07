Inundación en 2 de abril: "Si nadie hace algo, vamos a estar con el agua adentro por una semana"

Tras las intensas lluvias que azotan a la ciudad, vecinos del barrio 2 de Abril reclamaron por las inundaciones que sufren, en donde no pueden salir de sus casas porque el agua les supera las rodillas. La acumulación de mayor caudal se concentra en las calles Plane, Juki y Cisneros.

Quienes viven allí, denunciaron que esta situación la padecen hace más de 10 años y que nunca obtuvieron una solución pese a tantas promesas. Incluso, a varios de ellos ya se les inundó la casa.

"Es necesaria la presencia del EMVIAL para ver los desagües, puntualmente de la calle Jukic. Hace días que muchos vecinos no pueden salir de sus casas y con la lluvia de las últimas horas se inundaron también las viviendas. Denuncian que el delegado de la zona, Pablo Pérez, no se hace cargo de la situación", explicó José Luis, uno de los vecino de la zona.

Sobre esto, una de las vecinas del barrio 2 de abril, Alejandra Casal dialogó con El Marplatense y dijo: "Necesitamos qué vengan los de EMVIAL a ver los desagües de calle Jukic. Yo estoy en Cisneros y Jukic y estamos tapados de agua, entró a nuestras casas. Llamo a la sociedad de fomento y nadie atiende, me cansé. Llamé al delegado de zona norte Pablo Pérez y me dijo que 'no se puede hacer nada bajo la lluvia, que en el día de ayer se hizo limpieza' y yo no escuché qué anduviera ninguna máquina. Esto es cosa de más de 10 años, siempre nos pasa esto. En la esquina de mi casa prometieron poner un caño de desagüe y nunca lo pusieron. Si nadie hace algo, vamos a estar en nuestras casas con el agua adentro por una semana".

"Estamos inundados, se metió el agua en mi pieza y no solamente a nosotros, a los vecinos también. Yo estoy en el barrio 2 de Abril, en la calle Cisneros, sobre la calle Juki que es la que tiene los desagües pero supongo que está todo tapado ahí", indicó la vecina afectada.

"Llamé a la Delegación Norte de aquí, al delegado, quien me dijo que ayer vieron a limpiarlo. Yo, la verdad, sobre una limpieza del desagüe de ahí, no escuché nada. Ni siquiera a las máquinas del Emvial", agregó Casal.

"Hoy estamos tapados de agua, dentro de mi pieza está lleno, yo estoy arriba de la cama. Se me mojaron los muebles, las cosas que tenía aquí. Los vecinos están igual. Lo que queremos es que venga el Emvial a abrir la calle, a limpiar y abrir el desagüe", aclaró Alejandra.

"En la esquina de Cisneros y Juki, hay que poner un tubo. Hace 10 años que ya nos pasó, nos daba el agua por arriba de las rodillas. Aquí era impresionante. El desagüe ese de la esquina de mi casa no tiene el caño correspondiente que va por debajo", sumó la vecina.

Y agregó: "Llamé a la sociedad de mi barrio, no atiende el teléfono, no sabemos a quién recurrir. Tenemos una impotencia total. Estamos tratando de comunicarnos con todos los números que nos pasan, viendo qué se puede hacer, qué solución nos dan, porque sigue lloviendo y no sé hasta dónde va a dar esto".

"No me puedo bajar de la cama. Lamentablemente, en este momento no tengo botas. Los calzados se me mojaron, estaban bajo la cama. Lamentablemente no tengo nada para salir. Porque si no saldría, como hice en otros años, salía a ver cómo está lo del desagüe para ver si limpiaron. Prometieron muchas cosas y no hicieron nada", concluyó Casal.