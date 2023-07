Posible nuevo acuerdo con el FMI, tendencias alcistas y el riesgo de utilizar depósitos ajenos

Lautaro Moschet, analista económico en Libertad y Progreso, dialogó en CNN Radio sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Lo que vemos es una serie de negociaciones avanzadas, pero no tenemos claro cuál será el monto que recibirá Argentina".

"En base a eso es difícil proyectar el pago para el FMI y las reservas disponibles del Banco Central para llevar adelante los distintos compromisos o para intervenir el mercado cambiario", remarcó Moschet en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

Respecto a la pregunta de dónde se obtienen los dólares para el pago a los bonistas, el economista detalló: "Desde el uso que se hace del swap con China, el Banco Central empezó a intervenir el mercado de esa divisa y en particular vimos mayor intervención. Uno de los mecanismos para tener dólares es a través de la venta de yuanes y de esa manera pagar el cupón que vence esta semana".

Sin embargo, Moschet no descartó que desde el Banco Central se utilicen los dólares encajados por las empresas: "Es una posibilidad. No hay desde los propios mecanismos de la institución algo que prohíba eso, más allá de la inmoralidad de usar depósitos ajenos. Y provocaría pánico en los depositantes y podría generar una catástrofe que no queremos volver a repetir".

A su vez habló sobre la tendencia alcista de los bonos argentinos y la baja del índice del Riesgo País y estableció que, si el gobierno no hubiera pagado sus últimos compromisos, la acción la habría dinamitado. "El gobierno supo interpretar bien qué ocurría si entraba en una falta de pago", sumó.

"Teniendo en cuenta encuestas, uno sospecharía que en diciembre habría un nuevo gobierno y un cambio en el panorama económico. Y eso esperan los mercados, con desdoblamiento o unificación, salida del cepo y nueva regulación cambiaria. Todas esas cosas les interesa mucho a los inversores", determinó Moschet.