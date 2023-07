Incendio en El Casal: cinco menores quedaron en la calle y piden donaciones

Una desgracia azotó el pasado viernes por la madrugada a una familia del barrio El Casal de Mar del Plata, tras un incendio atroz que los dejó en la calle.

En la casa vivían 8 personas más un perro que falleció producto de las llamas. Entre ellos, cinco son menores y piden ayuda urgente de quienes puedan donarles un nebulizador, camas y materiales de construcción para comenzar de cero.

En ese sentido, la madre de la familia, Susana Cárdenas, dialogó con El Marplatense y dijo: "Se nos incendió toda la vivienda tras un desperfecto de los cables de luz. Eso agarró los colchones, donde era la habitación de uno de los nenes que salió corriendo a los gritos, diciendo 'papá me estoy quemando'. Gracias a él, se despertaron todos. En la casa, ese momento estaban mis otros dos hijos, cada uno con sus hijos y esposas".

"Hace dos meses nos tuvimos que ir al barrio Las Dalias por razones de salud, porque a mi esposo le dieron dos infartos, estamos esperando que lo operen y por la distancia nos ofrecieron algo en este barrio. Por eso estábamos acá en ese momento junto a mi hijo de 14 años", expresó la mujer afectada.

"Al incendiarse la casa, no les dio tiempo a nada. Los chicos salieron descalzos como estaban. Gracias a dios no hay ninguno lastimado, que eso es lo importante pero si perdieron todo. Quedó todo allá, yo no me había traído nada tampoco", indicó la madre de familia.

"Lo que ahora estamos necesitando con suma urgencia es un nebulizador, porque los dos bebés, el de 6 meses y la de 2 años tienen mucho moco y en ese momento estaban con tratamiento y medicamentos. También garrafas y algunas camas, porque ropa por suerte la gente nos ayudó bastante", indicó Cárdenas.

"Ahora acabamos de venir de Desarrollo Social de la Nación pero no pueden hacer nada porque no tienen ni documentos, pero es lo obvio si no pudieron sacar nada de la casa. Gracias a dios salieron todos vivos pero no pudieron agarrar nada. Fuimos a la sede Municipal, me dan los comprobantes para que no pagan los DNI pero tardan 15 días y tenemos la urgencia ahora", agregó Susana.

"Estamos divididos en Las Dalias, algunos familiares nos dieron unas piezas, pero necesitamos ahora la ayuda, un techo. Se que tienen materiales, no pido que nos hagan una mansión, solo necesitamos un techo para empezar de cero de vuelta. Así estamos ahora, esperando una respuesta para hacer los documentos y que le den el subsidio a uno de mis hijos porque por suerte nos donaron un terreno y podríamos llegar a hacer algo acá para vivir de nuevo todos juntos", explicó Cárdenas.

"Lamentablemente el que vive estas desgracias, tiene que esperar mucho para que le den una mano solidaria para tener un techo y eso duele. Porque uno no lo está pidiendo porque quiere sino porque de verdad nos quedamos en la calle. Ahí vivía mi hijo mayor con sus dos nenes que tiene a cargo, el otro con su señora y los tres chiquitos. La verdad que me da mucha pena todo esto, hacer tanto para que nos den una ayuda. Pedirnos un documento sabiendo que uno no piensa en sacar el DNI de un incendio, sino salir vivo de ahí", agregó.

"Los nenes tienen 6 meses, 2 años, 8, 9 y 11. Uno no piensa en rescatar los documentos cuando tenes que salvar a todas esas criaturas de eso. Es impensable", dijo Susana.

Quien pueda colaborar con la familia, lo puede hacer contactándose al 2236210475 o acercándose al barrio Las Dalias, en los naranjos al 2910 y en Zeballos 6821. También pueden realizar donaciones a través de un ALIAS: urielsanchez.mdp o del CVU: 0000003100007546716459.