Coyette: "Vinimos con la ilusión del reducido y ojalá la podamos lograr"

Tras el primer partido como nuevo entrenador del "Tiburón", Gastón Coyette no pudo encaminarse a su objetivo hacia al reducido pero las esperanzas siguen intactas.

Aldosivi se enfrentó a Quilmes en el "José María Minella" el pasado domingo, por la jornada 21° de la Zona B de la Primera Nacional pero pese a un gran primer tiempo, no pudo sostener la intensidad y cayó sobre el final con un 2 a 1 de sabor amargo.

En ese sentido, el nuevo DT del equipo del puerto, brindó una conferencia de prensa para dar un primer panorama sobre este encuentro y aclarar que el objetivo sigue vigente.

"Las formas son las más dolorosas. Primero porque se había hecho un buen primer tiempo y el equipo con poquitos días de trabajo ya captó la idea, que eso para nosotros es fundamental, que los chicos enseguida capten lo que queremos. Es un equipo que va a presionar, que va a ser agresivo, queremos ser protagonistas. Claro que teníamos enfrente un rival que está peleando ahí arriba, que está bien armado y nosotros venimos ahí tratando de mejorar. Y sí, está la sensación esa de que se nos escapó a lo último. Aunque sea, yo creo que siempre sumar cuando uno viene de una derrota, no volver a perder es bueno. Esa jugada desafortunada que terminó en el gol, creo que cometimos muchos errores", dijo Coyette.

"Los chicos lo sintieron, pero yo sigo viendo en el día a día que ellos quieren salir, que somos conscientes, de la situación que padecemos y que estamos trabajando al máximo para revertir la situación", sumó el entrenador.

Con respecto al cambio entre Callegari y Cervera que realizó en el partido, el DT expresó: "Nosotros ya sin hacer cambios habíamos modificado el sistema. Había entrado Bravo del Ibero y habían armado la línea de 5 con dos volantes de contención y los tres puntas. Ahí nos acomodamos un poquito mejor. Vimos que Tobi ya se empezó a cansar, hubo una que Claudio le dio por adentro para irse solo de mano a mano y no pudo patear y la otra que pateó fue despacito, entonces como que lo vimos cansado. Por eso la idea era reforzar, sacarlo a Bravo en el medio para tratar de endurecer la defensa con un central más acostumbrado a eso, reforzar el medio campo y tratar de jugar con los dos puntas. Esa fue la idea".

"Después de eso viene la jugada del penal, la desafortunada, creo yo que ese fue el golpe en realidad, porque ahí nos habíamos acomodado, estábamos bien y esa jugada del penal donde no la podíamos sacar, íbamos de un lado al otro pero no pudimos. Tenemos que tranquilizarnos, saber los momentos, elegir lo mejor", explicó desde Aldosivi.

"Yo digo que lo anímico va de la mano del rendimiento, cuando ellos vieron que en el primer tiempo que compitieron de igual y igual con un equipo que está ahí, eso es el ánimo, ahí empieza el ánimo porque se dan cuenta que pueden. Claro que hay que sostenerlo por más tiempo, no nos alcanzó con 45. Después ellos se vinieron, con algunos cambios lo pudimos sostener un poquito, salimos de ese asedio en el que nos tuvieron en el segundo tiempo, pero equivocamos algunas jugadas determinantes como la del penal y la del segundo gol. Hubo muchos errores en una misma jugada y eso a la larga termina en gol, entonces tenemos que ajustar esas cositas, pero yo creo que lo anímico va de la mano del funcionamiento que nosotros le demos y que ellos mismos vayan viendo que lo pueden hacer", agregó el entrenador.

"Sí queremos ser un equipo protagonista, luchar arriba y jugárnosla a llegar al reducido, tenemos que ir a proponer, no podemos esperar atrás y a ver qué pasa. Creo yo que tenemos las capacidades y tenemos los jugadores como para poder hacerlo. Pero si tratar de apuntalarlos de lo físico, de lo futbolístico, en todo lo que veamos para que ellos lo puedan hacer sin problema. Y cada vez por mayor tiempo posible, no solamente por 45 sino que podamos llegar a 60, 70 y bueno, sostenerlo para tratar de conseguir los resultados", mencionó Coyette.

Sobre el próximo encuentro, Coyette mencionó las variables que podría implementar ante Mitre: "A la defensa la vi muy bien, la verdad que el primer tiempo fue muy bueno. Ellos prácticamente habrán tenido una o dos en las que quedamos descompensados, la que tapa Luis y no sé si alguna otra más, pero después la defensa en línea general me gustó. Emma y Santi como lo hicieron, me gustaron los laterales. Si ajustar un poquito más lo del lateral derecho, me gustó como fue la defensa.

"Nos da esa frescura y si querés ser un equipo protagonista a veces tenés que defender con el arco a 50 metros y las velocidades son otras, entonces bueno, estamos buscando eso para tratar de que el equipo no quede descompensado atrás", adhirió el Director Técnico.

"Hay un partido muy complicado, tenemos muchas horas de micro, es una dificultad, pero tenemos que estar preparados para todo, tenemos que estar sabiendo y ser conscientes de que para nosotros es una final, que tenemos que ir a jugarla como tal y necesitamos que aparezca el resultado que todos queremos", expresó desde el Club Aldosivi.

"Los jugadores están todos bien, eso es muy importante, estar todos ahí a disposición para tener herramientas cuerpo técnico y elegir lo que mejor veamos en el día a día. Vinimos con la ilusión del reducido y ojalá la podamos lograr", concluyó Coyette.