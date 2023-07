Juan Pablo Tumminello es el nuevo director técnico de Kimberley

Luego de lo que fue la vuelta a las competiciones federales en 2022 y los primeros meses de 2023 con la Liga Federal, Kimberley continúa extendiendo su proyecto de profesionalización de las disciplinas. Por eso, volverá a apostar a la búsqueda de un ascenso que le permita seguir fogueando a los jugadores del club, acompañados por una estructura sólida que comienza en lo dirigencial y continúa hasta el más mínimo detalle.

Por eso, la posibilidad de concretar el nuevo cuerpo técnico lo antes posible para empezar con la preparación física y deportiva era una obligación. Así, se llegó a que el que encabece el grupo de trabajo sea nada más y nada menos que Tuminello, un hombre de la casa y que conoce en profundidad al plantel y la categoría.

"Si bien hace un tiempo que había dejado de dirigir, nunca dejé de ser entrenador. Lo sentía cada vez que venía a ver algún partido o algún entrenamiento de cualquiera de las categorías del club. Volvieron a resurgir sensaciones que había dejado un poco atrás y con muchas ganas de que las cosas salgan bien y sobre todo seguro del compromiso que vamos a tener con todo el cuerpo técnico para llevar adelante el equipo", sostuvo el flamante entrenador que en los últimos años había estado cumpliendo con un rol distinto más cercano a la logística integral del club.

En relación a esto último, el ex entrenador de selecciones juveniles marplatenses también hizo referencia a las diferencias: "Durante el Prefederal y Federal pasados estuve activo en la conformación del equipo y ahora tengo la posibilidad de volver a hacerlo pero con una responsabilidad más y sin dejar de correrme de mi otro rol de gestión en el club. Y eso es posible porque hoy Kimberley está más ordenado y con menos urgencias u otras urgencias con respecto al 2020".

Apuntando a lo deportivo, Tumminello fue muy claro con respecto a la planificación y al análisis de la temporada que quedó atrás: "El objetivo es mantener la base de jugadores que trabajaron en el torneo pasado y lo hicieron muy bien. Deportivamente vamos a intentar competir con la misma seriedad con la que se hizo, con el mismo compromiso y por supuesto vamos a buscar más resultados a favor que, quizás por circunstancias no esperadas, no los pudimos concretar. Se jugaron bien muchísimos partidos y por falta de experiencia en el torneo no se pudieron lograr todos los resultados esperados".

Como todo desafío, hay cuestiones por resolver en el armado del plantel. "La dificultad quizás radique en las fichas menores U21 sobre todo, que estamos tratando de reclutar jugadores y tratar de que en el momento del juego no haya una diferencia notoria entre los jugadores mayores y los juveniles", apuntó. Cabe señalar que al momento del partido, la planilla de 12 jugadores deberá contar con cuatro menores de 21 años, según el reglamento.

Por último, Tumminello hizo alusión a las expectativas personales. "Mi objetivo es estar a la altura de la competencia y hacer todo lo posible para que Kimberley clasifique en este nuevo Prefederal. La única forma de que nosotros juguemos el Federal es clasificando, es subiendo deportivamente, vamos por eso", concluyó.