Círculo sumó su octavo partido sin ganar

Con el corazón, luchando contra todo, con dos hombres menos desde el primer tiempo, Círculo peleó hasta el final pero no le alcanzó y terminó cayendo por 2 a 1 frente a Sol de Mayo de Viedma, por la 21ra fecha de la Zona 1 del Torneo Federal. Tomás Casas hizo justicia atajando un penal polémico, mientas que Scvindt y Bassani se fueron expulsados con roja directa.

Es difícil analizar un partido que fue desnaturalizado tan rápido. Hasta los 25' fue una cosa y después otra. En ese arranque, el equipo de Damián García sorprendió llevándose por delante al local, con un planteo ofensivo, presionando alto, atacando y probando desde afuera del área sin puntería. Sol de Mayo emparejó de la misma manera, intentando aprovechar el fuerte viento que cruzaba la cancha con remates lejanos. La mejor, igual, fue una buena triangulación por izquierda y un centro de Schvindt que no pudo conectar Enriquez, pegó en un defensor y casi se mete en contra. Del mismo sector, pero ahora Bassani, el "Pipa" sí cabeceó en el segundo palo y se fue apenas afuera.

Hasta que a los 25' se empezó a romper el partido. Schvindt recuperó y adelantó la pelota, le ganó a Patta en la primera pero le quedó atrás, volvió a disputarla y el árbitro entendió que el lateral puso la plancha y lo echó de manera directa. El "Papero" se reordenó, Leonardo Verón cubrió la banda desde más atrás y Enríquez se retrasó para colaborar. Sol de Mayo empezó a buscar pelotazos al sector donde faltaba Scvhindt para atacar con Rivero. La visita seguía concentrada y hasta tuvo una clara con Martínez, después de un rebote de Turnes que se perdió cerca. Sin embargo, todo se hizo más cuesta arriba.

A los 35', Tomás Casas, de poco trabajo hasta ahí, rechazó con el puño y Rekers cobró penal. Pese al enojo visitante, el arquero hizo justicia sacando con las piernas el remate de Cervera. Cuando salía la contra de Círculo, el cordobés tocó el silbato, frenó el partido y le mostró la roja a Bassani, según sus gestos, por hablar. El mediocampista juró que no dijo nada y se fue con los ojos llenos de lágrimas de la impotencia. Quedaba más de un tiempo y los de Damián García estaban con dos hombres menos.

Antes del descanso, cuando el DT había reforzado el medio con Lucas Verón por Martínez, un centro al segundo palo fue bajado al medio y Santiago López la empujó para darle la ventaja al dueño de casa camino al vestuario.

El resto estuvo demás. Sol de Mayo manejó la pelota en base a la superioridad pero no generó tantas situaciones. Círculo se agazapó, dejó todo, no se guardó nada y esperó alguna oportunidad que apareciera. El segundo gol de Sol de Mayo, por intermedio de Cervera tras un tiro libre desde la derecha, pareció sentenciar la historia. Pero tocado en su orgullo, el "Papero" no se rindió, Axel Pereyra se la jugó y encontró el descuento y, sin llegar con claridad, terminó empujando con nueve a un local que terminó pidiendo la hora.

Una derrota que envuelve más bronca por el cómo que el resultado. Pero con la frente alta y mostrando que Círculo va a pelear hasta el final, con las armas que tenga para defender su lugar en la tercera división del fútbol argentino.

SÍNTESIS

Sol de Mayo (Viedma) (2): Ignacio Turnes; Santiago Rivero, Iura Marques, Santiago López y Matías Kucich; Lautaro Pata, Alan Sosa y Alberto Reyes; Fernando Valdebenito; Eber Ramírez y Germán Cervera. DT: Juan Alfonsín.

Cambios: ST 0' Matías Ponce por Pata, 11' José Vivanco por Ramírez y 31' Erike De Jesús por Reyes.

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Nahuel Roselli, Gabriel Ferro, Samuel Cotto y Damián Schvindt; Diego San Julián, Sebastián Heredia, Joaquín Bassani y Leonardo Verón; Imanol Enriquez y Diego Martínez. DT: Damián García.

Cambios: PT 43' Lucas Verón por Martínez; ST 13' Jano Martínez, Francisco De Sousa y Axel Pereyra por Roselli, Ferro y Enriquez.

Goles: PT 44' López (SdM); ST 18' Cervera (SdM) y 35' Pereyra (CD).

Incidencias: PT 25' expulsado Schvindt (SdM), 37' Casas (CD) le contuvo un penal a Cervera (SdM) y 38' expulsado Bassani (CD).

Árbitro: Fernando Rekers, de Córdoba.

Estadio: "Albiceleste", de Viedma.