Pese a las bajas temperaturas, descartan que caiga nieve en Mar del Plata

La llegada de frentes de aire frío en invierno y de semanas de bajas temperaturas siempre generan la ilusión, en zonas en las que no nieva, de que se produzca este fenómeno meteorológico.

En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio lugar a un posible escenario con nevadas en localidades de la costa bonaerense, como en Mar del Plata y Necochea, debido a las bajas temperaturas.

Sin embargo, el meteorólogo y docente de la facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad Nacional de La Plata, Horacio Sarochar, expresó que “no hay pronósticos de nevadas en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la zona de la costa, donde las temperaturas van a ser bajas hasta el jueves, pero ya después empiezan a subir, ya que el viento se vuelve del norte a partir del jueves mismo, y vamos a tener el fin de semana temperaturas agradables”.

El especialista indicó además que “el aire está seco, no hay posibilidad de precipitaciones, y estamos bajo el efecto de un sistema de alta presión que no favorece la formación de nubes” y fue categórico: “No veo posibilidad de nevadas en la costa, mucho menos en Buenos Aires y la Plata”.

Con las bajas temperaturas que se registran estos días por la mañana, muchas bajo cero, Sarochar no descartó que puedan darse “heladas matinales en áreas suburbanas”, pero este fenómeno es distinto al de la nieve.

“En la zona de Sierra de la Ventana y Tornquist, que es una zona en la suele nevar en invierno, no pareciera que hay suficiente vapor en el aire para que se produzcan nevadas”, aseveró el meteorólogo.

Fuente: DIB.