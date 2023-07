Afirman que "la ciudad recibió una fuerte golpiza" por parte de Provincia

En el marco de un contexto electoral próximo a las PASO, varios sectores políticos locales, dirigentes, funcionarios, entes y organismos sociales, tuvieron cruces en los últimos días por el estado de la Ruta Provincial 88.

El problema derivó de un accidente que terminó con una víctima fatal. El siniestro sucedió el 10 de julio cuando un auto en el que iban cuatro jóvenes, se cruzó de carril e impactó con otra camioneta que venía de la mano contraria.

A raíz de esta catástrofe, se desató una polémica a través de redes sociales de políticos de distintos partidos, por el estado de la Ruta 88 en donde denunciaron que padece falta de luminaria, señalización, demarcación del trayecto y tendencia a inundaciones por padecer desagües obstruidos.

Pero la situación no comenzó con este accidente. Los reclamos hacia la provincia de Buenos Aires por diversos arreglos en la ruta, son de larga data. En mayo, surgió la preocupación por el "abandono" de la ruta 88 en el tramo que une Mar del Plata y Batán por la falta de iluminación, limpieza y acondicionamiento del cantero central y la bicisenda.

Previamente, los vecinos también reclamaron por el estado. El referente de la Sociedad de Fomento de Batán, Eliecer Martínez junto a quienes viven en la zona, se reunieron en febrero de 2023 para presentar un proyecto por el bacheo, la falta de iluminación y la inseguridad que padecen.

En ese sentido, el jefe de bloque de senadores provinciales de Juntos, Alejandro Rabinovich dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y expresó: "Yo no creo que sea un tema de campaña. Acá lo que hubo durante los últimos cuatro años fue claramente una abandono y una discriminación en la ciudad. Y cuando ven que comienza la etapa electoral quieren ver cómo pueden revertir esto. Y ahí es donde suceden, los errores o las mentiras por parte del kirchnerismo".

Nuestro reclamo por la iluminación de la ruta 88 empezó el 27 de enero de 2021 y, desde ese momento, tienen el expediente dormido. Entonces @Carli_Bianco miente cuando dice que nunca lo llamamos. Lo tienen hace más de dos años girando por dependencias provinciales. Además, frente… pic.twitter.com/pOewHcXrFd — Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) July 16, 2023

"Por ejemplo, el gasoducto de la Costa. Hicieron la semana pasada un acto pomposo con el precandidato a presidente, el precandidato y actual gobernador, donde participó la precandidata intendenta y supuestamente habilitaban nuevas conexiones de gas. Cuando uno se pone a ver qué era lo que estaba habilitado, ya estaba inaugurado y funcionando eso. Eran 10.000 conexiones de gas que estaban funcionando desde el 2019, y 3.000 más para la parte que corresponde a Balcarce, que estaban funcionando desde el año 2022", dijo Rabinovich.

"Entonces, cuando uno ve los papeles, la licitación del gasoducto tenía cuatro tramos. Tenía el primero, que eran 12 kilómetros de interconexión, el segundo, 21 kilómetros de ese refuerzo a Balcarce, 18 kilómetros entre Tandil y Las Armas, y la cuarta cuestión que tenía esa licitación era la planta compresora de Las Armas. Estas dos partes que están pendientes desde hace cuatro años y que no hicieron absolutamente nada, que le daría gas a 84.000 personas en total", continuó el Jefe de Senadores.

"Antes de hacer los anuncios y mentir y confundir, es importante ver los papeles, porque si no queda todo en el marco de la campaña. Y lo mismo pasa con la Ruta 88. El asesor del gobernador dijo 'nunca nos llamaron por teléfono'. Y en realidad la historia de eso data desde enero del 2021, donde se inició por parte del Municipio un expediente para poner en valor la Ruta 88, no solo en cuanto a la luminaria, sino en cuanto a la demarcación y un montón de cuestiones que había que hacer en eso de la ruta. Y nunca tuvimos ninguna respuesta", indicó el Senador por la Quinta Sección electoral de la Provincia.

"Y en junio de 2022, conjuntamente con el senador Bordaisco, pedimos un informe. Y el Consejo de Vivienda pidió un informe también. Y aunque él crea que es gracioso, simpático decir solo son un par de lamparitas, no solo un par de lamparitas, porque hubo varias tragedias", sumó Rabinovich.

Y agregó: "Las cuestiones no son de campaña para tirar pinturas, hay que hacerse cargo. Y cuando uno tomó la decisión política de dejar a la ciudad abandonada y discriminada, no puede venir a la campaña y decir nosotros somos el amor. No hay amor después de haber golpeado y cacheteado a la ciudad como la golpeó y la cacheteó Axel de Kirchnerismo; Cuando pregonaba la toma de tierras y usaba organismos nacionales para regalarles 140 hectáreas de El Marquesado a Grabois".

"No hay amor cuando a los dos meses de asumir se retiraron 500 gendarmes de la ciudad y se la dejó absolutamente abandonada. Entonces estas son las cuestiones que me parece que hay que responder y no engañar porque es una campaña", afirmó el desde el Bloque de Juntos.

"Se hizo un lanzamiento del espigón. Yo recordaba que todavía era parte de la cuarentena eterna porque lo habían presentado Raverta con el que era en ese momento ministro de Economía, Guzmán, los dos estaban con barbijo. Iba a ser un espigón con una obra millonaria que iba a dar trabajo. Hace 20 días nos enteramos que esa obra se dio de baja y nunca se comunicó. Y me parece que es importante decir la verdad", explicó Rabinovich.

HOY LA MENTIRA FUE DESCARADA. "INAUGURARON" 13 MIL CONEXIONES QUE YA ESTABAN EN FUNCIONAMIENTO. EN CAMPAÑA NO VALE TODO. En 2016 el gobierno de @mauriciomacri licitó: -12 km de interconexión de gasoductos en Mar del Plata. Se inauguró y habilitó 10.000 conexiones en 2019. -21… pic.twitter.com/L2Gi2RhEbj — Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) July 14, 2023

"Entonces, cuando la gente está viviendo la angustia del 130% de inflación, la de los jubilados que ven cómo sus salarios decaen, creo que lo que hay que hacer es no mentir, decir la verdad. No es cuestión de cada cuatro años aparecer, tirar frases, tirar frases violentas o rimpombantes que vengan funcionarios nacionales. Acá se sabe muy bien quién estuvo del lado del laburo, desde el primer día y el Intendente lo estuvo", adhirió desde el bloque de senadores provinciales de Juntos.

"¿Quiénes fueron los que regalaron tierra a los amigos del poder?, hay que hacerse cargo. Ver quiénes estuvimos trabajando para que las habilitaciones se puedan hacer un día y quiénes estuvieron fogoneando tomas como funcionarios que cobran sueldo por parte de las provincias, que fogoneaban y le explicaban a la gente dónde había que tomar tierras porque esas tierras eran terrenos municipales o provinciales. Hay que hacerse cargo y no cambiar, y no entrar en modo campaña", dijo el Jefe del Bloque.

"Porque cuando uno habla del amor, lo que hay que ver también es si ese amor no tubo una fuerte golpiza antes. Lo que me parece es que eso fue lo que se hizo durante los últimos cuatro años a la ciudad. Y lo peor es no hacerse cargo", aclaró Rabinovich.

"Pero puedo dar otros ejemplos como el de La Rambla. Dos años en el presupuesto, hace tres años que están trabajando los proyectos y todavía no se llamó a licitación. Por otro lado, la cuarentena más extensa del mundo fue la de la Argentina. Las clases, en el conurbano y en La Matanza empezaron antes que Mar del Plata por una decisión de un gobernador que le gritaba asesino al Intendente. Recordémoslo", enfatizó.

"Los momentos electorales son buenos momentos también para recordar qué fue lo que pasó durante los últimos cuatro años", incluyó el Jefe del Bloque de Senadores de Juntos.

"Nosotros siempre buscamos el diálogo. Cuando con Horacio Taccone reclamamos la discriminación en cuanto al subsidio de transporte de pasajeros, que porque el área metropolitana era 80% y 20% del interior. Me parece que esos reclamos hay que mantenerlos y no cambiarlos. Cada uno puede en el momento de cerrar la lista estar en el frente electoral que quiera. Nosotros como equipo de trabajo nos mantuvimos siempre en un lugar desde el primer día", concluyó Rabinovich.