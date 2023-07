Organizaciones sociales interrumpen el tránsito en el microcentro de Mar del Plata

Las calles del centro marplatense se vieron afectadas por una manifestación a nivel nacional este martes, precisamente en calle Córdoba y la intersección entre Rivadavia y Santiago del Estero, como así también por Córdoba entre Belgrano y Rivadavia.

El reclamo se inició con el pedido del MTR Votamos Luchar con respecto a "trabajo genuino, el hartazgo por la precarización, el ajuste, la represión, los aumentos en alimentos, alquileres, tarifazos, el recorte en insumos para salud y la falta de puestos de trabajos" y la frase "las elecciones pasan, el hambre queda" en un contexto próximo a las PASO.

En este sentido, una de las referentes del MTR, Magalí, dialogó con El Marplatense y dijo: "Estamos movilizando a nivel nacional con reclamos que lamentablemente se repiten. Tiene que ver con la situación en la que nos encontramos la clase trabajadora. La situación no da para llegar a fin de mes, hay un montón de personas que no pueden acceder a un plato de comida y el gobierno no está abasteciendo a los comedores. Ya pasaron tres meses desde la última entrega y no estamos pudiendo solventar lo que significa el alimento para miles y miles de familias".

"Hacemos responsable al estado de esa situación y en ese sentido estamos a la puerta de todos los supermercados a nivel nacional, en vistas de que el Gobierno, que es el representante para nosotros de todo el empresariado, gobierna para ellos", expresó la referente.

"Al mismo tiempo también nos encontramos denunciando que se está trabando todo lo que tiene que ver con los programas Potenciar Trabajo. Hay convenios que son de contraprestación y se está frenando que eso pueda llegar. Sabemos que es una miseria y que no alcanza, pero son cosas que las tenemos conquistadas y hoy por hoy nos las están negando. Tienen que ver con arreglo de vivienda, con proyectos productivos, con capacitaciones, con distintos proyectos que hacen a lo que es ese programa y que en mínima medida sirven a nuestros compañeros para paliar", sumó desde el MTR.

"Así que estamos denunciando eso, obviamente con la bandera del trabajo genuino. Van pasando los distintos gobiernos, gastan millones y millones en campañas electorales y no resuelven ni las mínimas necesidades del pueblo. Así que en ese sentido estamos movilizándonos y esperamos a través de la lucha tener respuestas", indicó la representante de Votamos Luchar.

El comunicado que difundieron

"Vivimos en un país donde a diario se suman más y más trabajadores a las filas de la pobreza debido a las políticas de ajuste y saqueo de los gobiernos y sus socios empresarios.

El avance de la precarización laboral que nos somete al hambre se expresa de muchas formas. Por eso vemos cómo los docentes, trabajadores de la salud y otros sectores también están en la calle luchando por salarios dignos y mejoras de sus condiciones laborales a lo largo y ancho del país.

A todo esto se suman los aumentos en alimentos, alquileres, tarifazos, el recorte en insumos para salud, la falta de puestos de trabajos, etc, que si bien pueden ir dibujando los números de cara al escenario electoral, la realidad se ve materialmente en miles de familias en todo el país, cuando no llegamos a fin de mes".

"Aún así, el gobierno sigue jugando con el hambre del pueblo pretendiendo ajustar hasta las reivindicaciones más sensibles que supimos conquistar los movimientos piqueteros como es el alimento. Hace tres meses que no recibimos los alimentos para los comedores populares. Se habían comprometido a entregar en las primeras semanas de julio, y aún no hay cronograma de entrega. Mantienen preso del hambre al pueblo, pero desfilan por los barrios haciendo campaña, cuando no se resuelve ni lo más sustancial en la vida de la clase trabajadora".

"En la misma sintonía, los convenios de contraprestación de trabajo del programa "potenciar trabajo" se encuentran frenados, es así que cientos de compañerxs no puede trabajar en las tareas comunitarias de construcción y mejoramiento de viviendas precarias, no se pueden llevar adelante las capacitaciones, ni los proyectos productivos. Mientras vemos los millones y millones de pesos gastados en campaña electoral".

Crecen sus ganancias a costa del hambre del pueblo

En medio de esta crisis, los grandes supermercados aumentan sus ganancias. Ellos son los monopolios y junto al Estado forman los precios, especulan con el hambre del pueblo.

Nuestras condiciones de vida están cada vez peor, nuestros sueldos no llegan a fin de mes, y los supermercados día a día aumentan y "remarcan" los precios del alimento, engordando sus bolsillos. Son parte del empresariado que nos explota y saquean día a día. Por ello, ante el hambre, nos dirigimos a dónde está la comida.

No se aguanta más

Está claro que los gobiernos y empresarios NO tienen solución para el pueblo, y que son responsables de todos nuestros padecimientos ya que lo único que les importa es mantener sus privilegios y negocios.

Ante esto, el MTR Votamos Luchar no se resigna, salimos a luchar con dignidad. Denunciando a los responsables del hambre y la miseria que padecemos.

Hacemos un llamamiento al campo popular a dar un plan de lucha que apunte a torcer el brazo a los gobiernos del FMI y los empresarios. Profundizando los métodos y apuntando a los responsables directos de las políticas de hambre, saqueo y represión. Será la única manera de tener soluciones de fondo a nuestras necesidades y demandas.

EL ESTADO ES RESPONSABLE".