Cecilia Martínez: "Nuestro Municipio no es abierto al comercio y atrasa"

La precandidata a concejal por La Libertad Avanza en el Partido de General Pueyrredón y presidente del partido Crear, Cecilia Martínez, consultada sobre los primeros pasos en la campaña, destacó el trabajo que se viene haciendo desde el sector de Javier Milei y las propuestas que trabajan a nivel local.

“Caminar las calles nos permite escuchar a la gente que nos pide que terminemos con esta grieta que no le hace bien a nadie”, dijo.

Sobre la valoración que tiene de Javier Milei, la precandidata aseguro que le agrada su sinceridad, “porque cuando habla mira a los ojos y cuando cuenta su plan de gobierno dividido en tres etapas, nos hace saber que son etapas duras de atravesar". A su vez, comentó: "Todos conocemos esa frase que se repite de si contaba la verdad sobre lo que íbamos hacer no me votaba nadie, bueno, Javier nos habla con sinceridad y no oculta el diagnóstico y la solución”.

“La posibilidad de contar con más concejales nos da la oportunidad de no tener mayorías automáticas que responden al ejecutivo, eso no le hace bien a nadie. Es necesario debatir sobre los aumentos de TSU y de otros tipos de tasas que nos impactan, sino el HCD se convierte en una escribanía del intendente, y eso no es bueno ni sano”, explicó.

La candidata también fue enfática al señalar que “hay una hiperinflación normativa en el área municipal, a veces una coma demás es una burocracia más para la gente, y el problema es que estamos colapsados de regulaciones y trabas”.

Con ocho años acompañando al actual concejal Alejandro Carrancio, candidato a diputado provincial por la fuerza de Milei, Cecilia Martínez tiene la firme convicción de derogar ordenanzas “que no tienen justificación ni sentido, y sobre todo de aportarle sentido común y la visión del ciudadano de a pie” a lo que se decide en el deliberativo local.

“Debemos trabajar con otra mirada tributaria de la ciudad, cuando uno mira las ordenanzas tributarias que tienen los municipios de la provincia se puede observar cuando un Municipio es abierto al comercio o es cerrado, si es abierto a la industria o no. El problema que el nuestro no lo es y atrasa” consignó Martínez.

“Por ejemplo, en materia publicitaria hace unos años modificamos el código publicitario para terminar con las prohibiciones de la época de Pulti, este es un tema que nos lo pusimos al hombro y lo cambiamos. Prohibir la publicidad en la ciudad no sólo afectó el trabajo y las empresas del sector, sino también a las inversiones e ingresos municipales que se vieron mermados por esta regulación de una actividad privada lógica en un sistema de libre empresa. Seguimos siendo poco competitivos comparados con otras ciudades y eso hay que cambiarlo, queremos darle dinamismo al sector privado”, sostuvo.

“Yo celebro la modificación que hizo el actual gobierno en materia de habilitaciones, me parece una buena medida de gobierno aunque fue aislada, porque la tasa de inspección, seguridad e higiene es una tasa cara y lo pagan comercios que nada tienen que ver con esto. Esa tasa la dejaron sin tocarla y tal vez el actual Municipio no quiera hacer otra cosa porque tiene que mantener un gasto municipal desorbitado que no ha hecho nada por reducir”, manifestó.

En última instancia, la candidata a concejal invitó a visitar el local de Javier Milei en Mar Del Plata ubicado en Mitre y Belgrano “para que conozcan más de este espacio que no es parte de los mismos de siempre y que expresa el cambio que todos quieren pero pocos se animan a encarar”.