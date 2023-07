Entre decks y colectivos, la angustia de los vecinos de Lamadrid y Colón

No es la primera vez que se visibiliza la problemática de vecinos de la zona de la calle Lamadrid entre la avenida Colón y Boulevard Marítimo, atento al cambio en le recorrido de los colectivos implementado hacia finales de 2020.

Esta modificación fue motivada por la instalación de decks en diferentes calles por donde habitualmente circulaban los colectivos de diferentes líneas, principalmente en el microcentro de Mar del Plata.

Ya hubo reclamos a la municipalidad para que tome cartas en el asunto, pero aún piden una pronta solución. Por ello, es que uno de los vecinos se comunicó con El Marplatense, y a través de un escrito, volvió a visibilizar la situación que aqueja a la zona.

"Se optó por favorecer el mínimo recorrido acordado con las empresas, hacer el menor cambio posible en los recorridos, sin tener en cuenta a los vecinos ni a los transeúntes y menos la problemática de tránsito de esta calle ya saturada por la inmensa cantidad de vehículos particulares que la transitan, los micros de gran porte que se dirigen a los hoteles en la zona de la Plaza Colón, más los transportes de recreación que transitan hasta altas horas de la madrugada con megáfonos, música a todo volumen como ´El Trencito´ , ´El Barco´", enumeró el vecino Aníbal Serra.

Asimismo, el vecino detalló en el comunicado que "en 100 metros, divididos en 5 paradas, se concentraron las casi 20 líneas creando un ambiente tóxico por los gases provenientes de la combustión de los motores Diesel que utilizan Gas Oíl cuyas partículas en concentración fueron definidas como probables cancerígenas por la OMS en el año 1998 y 2012".

Entre otras cuestiones, Serra destacó que "el ruido ambiental (contaminación acústica) producto del chillido de las cintas de freno y ruidos por frenadas bruscas más aceleraciones de los micros que son utilizadas como regla general para detenerse en las paradas o acelerar frente al cambio en el semáforo, conjuntamente al ruido ambiente que producen 4 o 5 micros detenidos más otro tanto pasando a gran velocidad cuando doblan en Lamadrid y observan el semáforo en verde en la esquina del Boulevard. La exposición al ruido casi continuo, afecta la audición, dificulta la comunicación, genera estrés disminuyendo la capacidad de atención y con el tiempo provoca trastornos en la salud mental. El ruido que impide el descanso es causal de graves daños psicológicos".

"Desde donde antes apreciábamos la Plaza Colón, la arquitectura del Hotel Provincial, la plazoleta, ahora vemos abrupta y prácticamente encima nuestro, micros y más micros que alteran la paisajística del lugar", se quejó.

Como lo expresaron en el HCD, el escrito describe que "este diseño del transporte no creo haya sido pensado, por lo menos no en los habitantes de la zona y tampoco en los usuarios ya que todos terminamos chocándonos por el poco espacio. Ingresar y egresar de nuestros departamentos no es una tarea fácil hasta desde el punto de vista de la seguridad".

A su vez, en el escrito se pone de manifiesto que además de Lamadrid hay tres calles aledañas, paralelas y con el mismo sentido por la que no circula ningún micro (Olavarría, Alvear y Mendoza) y que pocas líneas transitan por Sarmiento entre Colon y el Boulevard.

"El informe de movilidad Urbana sita que se transita hasta 800 mts sin tener paradas por avenida Colon, lo que no se comprende es por qué no utilizan Falucho, Alberti, Garay, Alvarado, San Lorenzo, Rodríguez Peña, Saavedra o Matheu que son paralelas y con el mismo sentido o alguna de estas", agregó.

Y extendió: "Idem para el transporte urbano de pasajeros que viene del sur por avenida Juan B Justo o cruza esta para luego tomar Independencia o Entre Ríos cuando existen otras paralelas con el mismo sentido como por ejemplo Catamarca, Hipólito Yrigoyen, Mitre , Córdoba, Santa Fe y Tucumán".

El pedido, según el escrito se fundamenta en la intención de "descomprimir, bajar la concentración de los gases contaminantes, bajar la concentración de ruidos, bajar las posibilidades de accidente en la vía pública logrando además agilidad en el desplazamiento".

"Esperamos que las autoridades de Movilidad Urbana atiendan a nuestros planteos y propuestas que favorecen a todos los vecinos de esta ciudad", concluyó.