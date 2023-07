Virus rugoso del tomate: "No produce problemas a la salud pero sí pérdida de producción"

Tras el anuncio de Senasa, en donde anunciaron que se detectó un virus rugoso en los tomates de Mar del plata, La Plata y Lavalle, se dictó el alerta fitosanitaria para todo el territorio nacional y con ello comenzó a regir el miedo en los consumidores.

La erradicación se pretende realizar a través de un trabajo interinstitucional público-privado, fortalecer las acciones para determinar la situación del ToBRFV en el país, contener y erradicar los focos que eventualmente se detecten, evitando su establecimiento y dispersión, así como también poner en conocimiento de la situación a los productores y a la sociedad en general.

La norma establece las medidas de prevención, detección, contención y erradicación en relación con este virus y la denuncia obligatoria de los síntomas sospechosos de la enfermedad.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Frutihorticola de Productores y Afines de General Pueyrredon (AFHOPyA), Ricardo Velimirovich dialogó con El Marplatense y expresó: "Hasta el momento, no nos han notificado de nada. Sí hicimos charlas y cursos a nivel nacional, porque el virus rugoso no nace en Mar del Plata, sino que nació en la provincia de Corrientes, que es donde más grave es la situación".

"Es un virus que transmite la semilla, que la Argentina estaba libre de ese virus pero ingresó por la falta de control o porque entraron semillas ilegalmente a nuestro país, con el virus. No produce ningún problema por lo que hemos estado en las capacitaciones, a la salud, sino que produce la pérdida de la producción al momento de detectarse el virus. Directamente hay que arrancar la producción y quemarla", explicó el referente.

"Por supuesto que es de mucha peligrosidad perder la producción y la inversión que uno hace, así que claramente estamos atentos. Y nos han contactado para que en los próximos días, a través de nuestra entidad, hagamos las capacitaciones en el sector para la próxima temporada, porque en realidad los análisis que se han hecho en Mar del Plata han sido en la temporada de verano pasada. Está llegando un poquito demorado", dijo Velimirovich.

"En este momento no hay tomates en Mar del Plata, ni plantas de tomate en la ciudad. Así que bueno, todo es a futuro. Todavía no hay una posibilidad de detectar en planta porque no tenemos plantación. El tema ahora es prevención. Pero sí el problema se produjo en la zona de corriente, en el norte argentino, y de ahí se propagó", indicó desde AFHOPyA.

"Se tomó una muestra en el verano de la que ahora dieron los resultados, en donde sí era positivo a tomate rugoso. Todavía ni siquiera tenemos la confirmación oficial. Es todo lo que salió en la página de CNAS", concluyó el Presidente de la Asociación.