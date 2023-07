Presentaron "Una tarde de junio" en Mar del Plata, un libro sobre la tragedia de la Puerta 12

Pablo Lisotto, reconocido periodista de La Nación, presentó este martes en Mar del Plata "Una tarde de junio" (La tragedia de la Puerta 12), un libro que busca recrear por qué esa jornada fue calificada como la más dolorosa dentro del fútbol argentino.

En ese contexto, Lisotto pasó por "UPM" de Mitre Mar del Plata (FM 103.7), donde comentó: "Fue muy difícil. Lo que traté de hacer fue darle luz a algo que era un misterio. Quise eliminar los ´parece´ y busqué armar un rompecabezas acerca de algo que sucedió hace 55 años, por lo que muchos dirigentes y testigos ya habían fallecido a la hora de escribir la historia. Primero tuve que buscar cada pieza en distintos lugares; escuché voces, leí diarios e intenté entender el contexto de un país que atravesaba una dictadura".

"Dentro de la tristeza del hecho, es apasionante porque es un viaje al pasado, a un país que no vivimos. Me encontré con mucha gente y hablé con más de 150 personas que ese día fueron a la cancha, trabajaron en el club como periodistas o empleados, y con personas que no estuvieron presentes pero perdieron a algún familiar. Entre los conocidos está Diana Von Bernard, hermana de Guido, que es la abanderada de los familiares de los fallecidos porque es la única que tuvo voz", indicó.

En otro punto, el escritor confesó que generó "vínculos que trascienden al libro" porque quienes necesitaban ser escuchados y compartir el dolor, se encontraron con alguien que quería escuchar. "Necesitaba escuchar esas historias para darle vida e identidad a los fallecidos. Antes sólo se hablaba del número de muertos, nunca se había dicho qué querían hacer de sus vidas o porqué fueron a la cancha", puntualizó.

Asimismo, en su investigación corrigió datos oficiales, como por ejemplo: "El número oficial dice que murieron 71 personas, pero yo llegué a 74, incluso corrigiendo un nombre que figura en la placa de Boca que no existe. Es un error histórico por la fusión de dos nombres, que en realidad trataba de una sola persona. Pese a esa cifra, hay más de tres testigos que me aseguraron que murieron más de 200 personas".

En tanto a lo sucedido, Lisotto agregó: "Es un número increíble. Justo ocurrió en la Puerta 12 y al hincha de Boca se le dice el jugador N°12, que no fue puesto por el incidente, sino que se llamaba así desde antes. Y cuando veo los nombres de quienes fueron velados en La Bombonera, también fueron 12. Es inexplicable".

"Donde fueron velados, que se transformó en el museo del club, no hay un solo reconocimiento. Donde fueron velados los fallecidos no se habla de Puerta 12. Habla de olvido, miedo y desinterés. Por el lado de River tienen mucho entusiasmo para hablar de esto, pero primero necesitan la postura de Boca, y no existe", aseguró.

"Hubo una causa judicial enfocada en que no pase nada, porque la Justicia señaló a Américo Di Vietro, intendente de River, y a los empleados como responsables por no abrir las puertas. Las puertas se abrían a las nueve y se cerraban cuando se iba el último hincha, nunca en el medio, mientras que los molinetes en el entretiempo. Y ese día hicieron eso, muchos salieron de la Puerta 12 sin problema", manifestó.

En último lugar, afirmó que en los Superclásicos del 60´ "explotaba" la cancha y en todos los estadios del fútbol argentino sucedía lo mismo. Por ello, entendió que había una "cierta inconsciencia" para que entren todos los que pudieran a las canchas.

