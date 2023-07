Matías Zacconi, el marplatense que fue elegido para cuidar a Messi en Miami

La historia de Matías Zacconi es apasionante. Nació en Mar del Plata en 1981, es fanático de River y tanto el rugby como el fútbol son dos de sus más grandes pasiones aunque no la mayor que es, curoisamente, la seguridad de las personas. Tanto lo apasiona esa materia que llegó a lo más alto: ni más ni menos que cuidar a Lionel Messi en sus primeros días en Miami.

Matías tiene 42 años y vive en los Estados Unidos desde hace 20. Cuando era tan solo un adolescente y aún vivía en Mar del Plata, comenzó a dedicarse a guardar por el bienestar de personas y/o lugares: “Solo tenía 15 años y unas ganas enormes de comerme el mundo”, dice de cuando se paraba en la puerta del boliche Coco Naztiz junto a otros dos compañeros.

“Pasó mucho tiempo… Cambié un poco, tengo unos kilitos de más y unas cuantas canas, pero mis ganas de trabajar, de crecer y de hacer la diferencia siguen intactas y nunca se apagan”, dice sobre su presente que lo tuvo como hombre clave del traslado de Lionel Messi y su familia desde su domicilio en Miami hasta el DRV PNK Stadium el día de la presentación del mejor futbolista del mundo en su nuevo equipo.

Las Torres Gemelas, su primer trabajo en el exterior

En una entrevista que dio al diario La Nación Matías, que está casado y tiene dos hijos, contó detalles de aquel operativo que lo tuvo como jefe y en el que puso a disposición todos los recursos de la agencia de seguridad que fundó en los Estados Unidos, llamada FTS Miami, y que se dedica a eventos especiales. En su foja de servicios cuenta, por ejemplo, con haber participado en el operativo del cuidado del expresidente de México Vicente Fox, de la súper modelo Cindy Crawford, aunque fue su primer trabajo en el exterior el que más lo marcó, en septiembre de 2001, cuando participó de un operativo en el marco del atentado a las Torres Gemelas.

Ha participado, además, en operativos de seguridad en River gracias a la amistad que tiene con Diego Rolando Moreno, conocido como La Roca, guardaespaldas de Marcelo Gallardo y guarda de la seguridad del plantel de River en la época de Marcelo Gallardo.

“Por años me dedico a la Seguridad. Empecé trabajando en mi bella Mar del Plata y me ha tocado en mis principios desde la puerta de un bar, hasta varias custodias presidenciales donde he tenido el honor de proteger a personalidades de fama mundial. Disfruté cada uno de mis etapas y durante mi carrera profesional he ido avanzando y así lo seguiré haciendo. Jamás olvidando de donde vengo, pero sí seguro de que mi crecimiento no tiene límites”, dice sobre su constante búsqueda de progreso.

Los detalles del traslado de la Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro Messi

A Matías Zacconi lo contrataron nada más y nada menos que para cuidar y garantizar la seguridad de la familia Messi: Leo, su esposa y sus hijos, el día que fue presentado en Inter Miami. En distintos videos de aquel momento se ve al marplatense corriendo de un lado a otro y concentrado en cada uno de los movimientos tanto del futbolista y sus seres más queridos como de los agentes que forman parte de su equipo. Nadie puede fallar.

“Todo empezó con el traslado de Messi y su familia de la casa al estadio”, dijo Zacconi, quien aclaró que no podía hablar demasiado al respecto del operativo en el marco de un acuerdo de confidencialidad que firmó con los Messi.

Sin embargo, contó algunas de las generalidades del operativo: “Ese traslado requiere de una organización previa. Primero se pregunta cuántas personas van a formar parte del desplazamiento. En este caso eran Lionel, Antonela, Ciro, Thiago y Mateo”, explicó a La Nación.

La impresionante camioneta que se usó para trasladar a Lionel Messi y su familia el día de la presentación en Inter Miami: la misma que usa el presidente de los Estados Unidos

Y agregó: “Luego, se define el vehículo que se utilizará. Optamos por una camioneta Cadillac Escalade, la misma que utiliza el presidente de los Estados Unidos cuando no viaja en limousine. Es un rodado que tiene especialidad agilidad para sortear ciertos lugar”.

Y finalmente añadió: “Previo a la salida del domicilio se coordina con Florida Highway Patrol, que es la policía de estado, y con la policía de la ciudad donde vive él, que hacen de escoltas”.

“Cuando me contacto con el llamado High Intervención Team -un equipo de expertos que buscan garantizar la seguridad del cliente en grandes acontecimientos-, les asigno diferentes puestos en los lados norte, sur, este y oeste del complejo con la intención de cubrir todo el espacio posible”, agregó Zacconi sobre el operativo de repercusión mundial por ser Lionel Messi la figura a cuidar y detalló que “se lo rodeó con 10 guardias que impidieron el contacto y se reforzó la seguridad en exteriores”.

Matías Zacconi cruzó algunas palabras con Lionel Messi y su familia para afianzar algunos detalles del operativo, pero prefirió no develar el diálogo. “La discreción es uno de nuestros principales valores”, dijo y apuntó dos conceptos finales que llamaron la atención: “Nuestro único objetivo era poder tenerlo a él en campo abierto sin que nadie lo tocara”, destacó y contó que él y su equipo frustraron seis intentos de invasión de cancha: “Es algo que ha pasado en distintos partidos. Incluso, lo vi como una posibilidad en el amistoso que Inter Miami jugó contra el Cruz Azul. Desde el club tendrían que estar más atentos”, dejó como advertencia ahora que el mejor jugador del mundo revoluciona Miami.

Fuente: TN