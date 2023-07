Grindetti confirmó que Zielinski seguirá siendo el técnico de Independiente

En medio de su paso por Mar del Plata, donde también habló sobre su precandidatura a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el espacio de Patricia Bullrich, el Presidente de Independiente, Néstor Grindetti, ratificó que Ricardo Zielinski seguirá en el cargo de entrenador técnico del "Rojo".

En ese sentido, el también Intendente de Lanús contó en diálogo con "UPM" de Mitre Mar del Plata (FM 103.7): "Me preguntan cuál es la diferencia entre manejar el Municipio y el club, a lo que siempre respondo que es la pasión. Soy tribunero, hace 63 años que soy socio y fui a todos los rincones de la cancha. Independiente ahora está equilibrado, pero si nos empatan un partido y estoy en la platea, me insultan. Y un poco de bronca me da, aunque siento que si fuese un hincha más, haría lo mismo".

"No estamos tan asfixiados económicamente, por lo que podremos hacer alguna incorporación. Lo banco a muerte al Ruso Zielinski, es un técnico muy bueno y no hay dudas de que seguirá el siguiente campeonato. Es el entrenador para el momento porque conozco la faceta motivacional de él, veo la manera en que le habla a los chicos y vino cuando nadie quería venir", explicó acerca del DT.

En cuanto a la llegada de Zielinski, comentó que después de la derrota frente a Rosario Central de visitante -un día más tarde de la salida de Fabián Doman- y a falta de un técnico, llamó al ex entrenador de Estudiantes de La Plata, se reunió y le pidió que dirija el clásico contra Racing. "Había seguido las referencias y cuando vi cómo le habló a los jugadores antes del partido, me di cuenta de que él tenía que hacerse cargo del equipo. Está haciendo lo que puede con un equipo que no pudo engranar y llenarse de confianza. Y siento que necesitamos refuerzos de experiencia", puntualizó.

CASO MARATEA

Por otro lado, sobre la colecta que realizó Santiago Maratea para saldar la deuda del club, Grindetti señaló: "Es un fenómeno que es para analizar. Es un muchacho joven que con un teléfono se comunicó con millones de personas para que colaboren con Independiente. Si yo hago eso, nadie colaboraría. Me propuse no reunirme con él para que no piensen que había intereses en el medio. Solo lo vi cuando transfirió los fondos, donde lo felicité y le dije que no entendía qué veía la gente en él para que tenga tanta confianza".

